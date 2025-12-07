HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima ya tiene al primer candidato para reemplazar a Néstor Gorosito: hizo historia en Argentina y Ecuador

Luego de quedar condenado a ser Perú 4 en la próxima Copa Libertadores, Alianza Lima confirmó la partida de Gorosito. Desde Argentina revelaron quién podría reemplazar a 'Pipo'.

Omar de Felippe viene de dirigir en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/Alianza Lima/Pasión y Deportes
Quedar fuera de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 fue determinante para ponerle fin al ciclo de Néstor Gorosito en Alianza Lima. A través de un comunicado, la institución victoriana confirmó que el experimentado estratega no seguirá al mando del primer equipo con miras al inicio de la próxima temporada.

En medio de la crisis que afrontan los íntimos, existe mucha expectativa por saber quién será el nuevo entrenador, pues tendrán poco tiempo para planificar la pretemporada. En ese sentido, desde territorio argentino se reveló que uno de los candidatos a sumir el banquillo es el argentino Omar De Felippe.

¿Quién reemplazará a Néstor Gorosito en Alianza Lima?

De acuerdo al periodista Germán García Grova, especialista en el mercado de pases, el técnico de 63 años, que se consagró campeón en países como Argentina y Ecuador, podría asumir la conducción de Alianza Lima con miras a la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores 2026.

"Omar De Felippe es candidato a dirigir Alianza Lima. El extécnico de Central Córdoba es quien más chances tiene de suceder a Néstor Gorosito en el cargo DT del equipo", reveló en sus redes sociales.

Omar de Felippe dirigió clubes de Ecuador y Argentina. Foto: ESPN

¿Quién es Omar de Felippe?

Omar de Felippe realizó la mayor parte de su carrera como entrenador en su país natal. Luego de pasar por equipos como Independiente, Vélez Sarsfield y Newell's Old Boys, asumió las riendas del modesto Central Córdoba: con el Ferroviario hizo historia al ganar la Copa Argentina 2024, el primer título del club en el fútbol argentino, y clasificar por primera vez a la Copa Libertadores 2025.

El exfutbolista también registra un breve y exitoso paso por el balompié ecuatoriano. En el 2015, arribó al banquillo de Emelec y consiguió adjudicarse un histórico tricampeonato.

¿Qué clubes dirigió Omar de Felippe?

  • Olimpo (Argentina)
  • Quilmes (Argentina)
  • Independiente (Argentina)
  • Emelec (Ecuador)
  • Vélez Sarsfield (Argentina)
  • Newell's Old Boys (Argentina)
  • Atlético Tucumán (Argentina)
  • Platense (Argentina)
  • Central Córdoba (Argentina).
