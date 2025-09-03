[Venevisión, EN VIVO] Juego de la Vinotinto: ver Venezuela vs Argentina online gratis por las Eliminatorias 2026

Venezuela visita a Argentina este jueves 4 de setiembre con la intención de arruinar la celebración de Lionel Messi y mantener la ilusión de clasificar al Mundial. El penúltimo juego de la Vinotinto en las Eliminatorias 2026 tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Venevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

El conjunto llanero, que se ubica en la casilla 7 con 18 unidades, se enfrentará a la vigente campeona del mundo con la expectativa de llegar a la última jornada con chances de alcanzar el repechaje o la clasificación directa.

¿Dónde ver Venezuela vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias?

El canal Venevisión será el encargado de la transmisión por TV del Venezuela vs Argentina en vivo por señal abierta.

¿Cómo ver Venezuela vs Argentina por Venevisión?

Señal abierta: canal 4 (Caracas, Maracaibo, Ciudad Guayana), canal 6 (Barquisimeto), canal 7 (Puerto la Cruz)

Simple TV: canal 102

Inter: canal 5 (cable), canal 24 (fibra y satelital)

NetUno: canales 6 y 9.

Hora del juego de Venezuela vs Argentina por Eliminatorias 2026

Venezuela vs Argentina jugarán a partir de las 7.30 p. m. de hoy. En otros países, el primer tiempo iniciará a partir de los siguientes horarios:

Venezuela, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 7.30 p. m.

Ecuador, Perú, Colombia: 6.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8.30 p. m.

España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).

¿Cómo ver Venevisión online gratis?

Para que no te pierdas todas las incidencias del Venezuela vs Argentina, la señal de Venevisión pondrá a disposición del público su plataforma de streaming Venevisión Play para seguir la transmisión del juego de la Vinotinto desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver Venezuela vs Argentina en otros países?

El juego Venezuela vs Argentina se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:

Ecuador: ECDF

Argentina: TyC Sports, Telefe Argentina

Paraguay: Hei

Colombia: Deportes RCN

Perú: GolPerú, Movistar Play

Bolivia: Disney Plus

Chile: Chilevisión, Disney Plus

Brasil: SporTV 3

Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes

España: Movistar +, Vamos.

Los partidos que le restan a la Vinotinto en las Eliminatorias 2026

La selección venezolana busca clasificar a su primer Mundial dela historia. A la Vinotinto solo le falta enfrentarse a Argentina (jueves 4 de setiembre) y Colombia (martes 9 de setiembre).