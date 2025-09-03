HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad
EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     EN VIVO | Betssy Chávez salió en libertad     
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva
Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     Dictan 13 años de prisión contra Toledo por Caso Ecoteva     
Deportes

[Venevisión, EN VIVO] Juego de la Vinotinto: ver Venezuela vs Argentina online gratis por las Eliminatorias 2026

Sigue la transmisión del juego Venezuela vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Vinotinto sueña con clasificar al primer Mundial de su historia.

Venezuela nunca le ganó de visita a la selección argentina por Eliminatorias. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Venezuela nunca le ganó de visita a la selección argentina por Eliminatorias. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Venezuela visita a Argentina este jueves 4 de setiembre con la intención de arruinar la celebración de Lionel Messi y mantener la ilusión de clasificar al Mundial. El penúltimo juego de la Vinotinto en las Eliminatorias 2026 tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Venevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.

El conjunto llanero, que se ubica en la casilla 7 con 18 unidades, se enfrentará a la vigente campeona del mundo con la expectativa de llegar a la última jornada con chances de alcanzar el repechaje o la clasificación directa.

PUEDES VER: DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: 'Vengo a arruinar el Messipalooza'

lr.pe

¿Dónde ver Venezuela vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias?

El canal Venevisión será el encargado de la transmisión por TV del Venezuela vs Argentina en vivo por señal abierta.

¿Cómo ver Venezuela vs Argentina por Venevisión?

  • Señal abierta: canal 4 (Caracas, Maracaibo, Ciudad Guayana), canal 6 (Barquisimeto), canal 7 (Puerto la Cruz)
  • Simple TV: canal 102
  • Inter: canal 5 (cable), canal 24 (fibra y satelital)
  • NetUno: canales 6 y 9.

Hora del juego de Venezuela vs Argentina por Eliminatorias 2026

Venezuela vs Argentina jugarán a partir de las 7.30 p. m. de hoy. En otros países, el primer tiempo iniciará a partir de los siguientes horarios:

  • Venezuela, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 7.30 p. m.
  • Ecuador, Perú, Colombia: 6.30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8.30 p. m.
  • España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).

PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita la Vinotinto para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a Venezuela

lr.pe

¿Cómo ver Venevisión online gratis?

Para que no te pierdas todas las incidencias del Venezuela vs Argentina, la señal de Venevisión pondrá a disposición del público su plataforma de streaming Venevisión Play para seguir la transmisión del juego de la Vinotinto desde cualquier dispositivo.

¿Dónde ver Venezuela vs Argentina en otros países?

El juego Venezuela vs Argentina se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:

  • Ecuador: ECDF
  • Argentina: TyC Sports, Telefe Argentina
  • Paraguay: Hei
  • Colombia: Deportes RCN
  • Perú: GolPerú, Movistar Play
  • Bolivia: Disney Plus
  • Chile: Chilevisión, Disney Plus
  • Brasil: SporTV 3
  • Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes
  • España: Movistar +, Vamos.

Los partidos que le restan a la Vinotinto en las Eliminatorias 2026

La selección venezolana busca clasificar a su primer Mundial dela historia. A la Vinotinto solo le falta enfrentarse a Argentina (jueves 4 de setiembre) y Colombia (martes 9 de setiembre).

Notas relacionadas
Venezuela vs Argentina, últimas noticias: ¿qué jugadores pueden debutar por Eliminatorias?

Venezuela vs Argentina, últimas noticias: ¿qué jugadores pueden debutar por Eliminatorias?

LEER MÁS
Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita la Vinotinto para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a Venezuela

¿Qué resultados necesita la Vinotinto para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a Venezuela

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

Conmebol habría definido fallo sobre el caso de Independiente vs U. de Chile tras última audiencia: "Todo indica que va a ser..."

LEER MÁS
Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

Jorge Fossati hace fuertes acusaciones desde Uruguay sobre la Liga 1: "Están viendo que Universitario no salga campeón"

LEER MÁS
Reimond Manco desata un polémico debate al compararse con Christian Cueva: “Yo fui mejor”

Reimond Manco desata un polémico debate al compararse con Christian Cueva: “Yo fui mejor”

LEER MÁS
Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

LEER MÁS
Rodrigo Bentancur calienta la previa del crucial partido ante Uruguay por Eliminatorias: "Perú siempre ha sido durísimo"

Rodrigo Bentancur calienta la previa del crucial partido ante Uruguay por Eliminatorias: "Perú siempre ha sido durísimo"

LEER MÁS
Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marco Rubio advierte a Maduro que EEUU volverá a atacar cargamentos de droga: interceptarlos ya no funciona

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Deportes

Los 5 jugadores de la selección peruana que están en 'capilla' y deben cuidarse ante Uruguay: 3 son titulares para Óscar Ibáñez

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Prensa uruguaya recuerda cuando Perú "bailó" a la Celeste en el Centenario: "Fue un vendaval de fútbol"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Betssy Chávez EN VIVO: Tribunal Constitucional ordenó excarcelación de la exministra de Pedro Castillo

Betssy Chávez estuvo una semana en la cárcel sin tener una orden en su contra: TC califica de "arbitraria" su detención

Betssy Chávez saldrá en libertad: Tribunal Constitucional ordenó su excarcelación inmediata

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota