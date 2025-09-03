[Venevisión, EN VIVO] Juego de la Vinotinto: ver Venezuela vs Argentina online gratis por las Eliminatorias 2026
Sigue la transmisión del juego Venezuela vs Argentina por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. La Vinotinto sueña con clasificar al primer Mundial de su historia.
- Venezuela vs Argentina, últimas noticias: ¿qué jugadores pueden debutar por Eliminatorias?
- Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026
Venezuela visita a Argentina este jueves 4 de setiembre con la intención de arruinar la celebración de Lionel Messi y mantener la ilusión de clasificar al Mundial. El penúltimo juego de la Vinotinto en las Eliminatorias 2026 tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de la señal de Venevisión. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online que tiene preparada La República Deportes.
El conjunto llanero, que se ubica en la casilla 7 con 18 unidades, se enfrentará a la vigente campeona del mundo con la expectativa de llegar a la última jornada con chances de alcanzar el repechaje o la clasificación directa.
PUEDES VER: DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: 'Vengo a arruinar el Messipalooza'
¿Dónde ver Venezuela vs Argentina EN VIVO por Eliminatorias?
El canal Venevisión será el encargado de la transmisión por TV del Venezuela vs Argentina en vivo por señal abierta.
¿Cómo ver Venezuela vs Argentina por Venevisión?
- Señal abierta: canal 4 (Caracas, Maracaibo, Ciudad Guayana), canal 6 (Barquisimeto), canal 7 (Puerto la Cruz)
- Simple TV: canal 102
- Inter: canal 5 (cable), canal 24 (fibra y satelital)
- NetUno: canales 6 y 9.
Hora del juego de Venezuela vs Argentina por Eliminatorias 2026
Venezuela vs Argentina jugarán a partir de las 7.30 p. m. de hoy. En otros países, el primer tiempo iniciará a partir de los siguientes horarios:
- Venezuela, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 7.30 p. m.
- Ecuador, Perú, Colombia: 6.30 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 8.30 p. m.
- España: 1.30 a. m. (viernes 5 de setiembre).
PUEDES VER: ¿Qué resultados necesita la Vinotinto para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a Venezuela
¿Cómo ver Venevisión online gratis?
Para que no te pierdas todas las incidencias del Venezuela vs Argentina, la señal de Venevisión pondrá a disposición del público su plataforma de streaming Venevisión Play para seguir la transmisión del juego de la Vinotinto desde cualquier dispositivo.
¿Dónde ver Venezuela vs Argentina en otros países?
El juego Venezuela vs Argentina se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:
- Ecuador: ECDF
- Argentina: TyC Sports, Telefe Argentina
- Paraguay: Hei
- Colombia: Deportes RCN
- Perú: GolPerú, Movistar Play
- Bolivia: Disney Plus
- Chile: Chilevisión, Disney Plus
- Brasil: SporTV 3
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo Deportes
- España: Movistar +, Vamos.
Los partidos que le restan a la Vinotinto en las Eliminatorias 2026
La selección venezolana busca clasificar a su primer Mundial dela historia. A la Vinotinto solo le falta enfrentarse a Argentina (jueves 4 de setiembre) y Colombia (martes 9 de setiembre).