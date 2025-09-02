Canal confirmado del Argentina versus Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

El Argentina vs Venezuela podría ser el último partido que juegue Lionel Messi en su país por Eliminatorias. Foto: Olé

Cada vez faltan menos horas para el reinicio de las Eliminatorias y son varias las selecciones que buscan asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo. Uno de los duelos que más expectativa genera será en el enfrentamiento entre Argentina y Venezuela, cotejo que se podrá seguir a través de canales como TyC Sports, Telefe y Venevisión.

Si bien la Albiceleste ya garantizó su presencia en la justa mundialista, espera brindar un gran espectáculo en el que podría ser el último partido de Lionel Messi en su casa por el certamen continental. Por su parte, la Vinotinto tiene la ilusión de obtener un resultado positivo para garantizar su presencia en el repechaje.

¿Dónde ver Argentina versus Venezuela?

Si quieres ver el Argentina contra Venezuela a través de las señales de TyC Sports y Telefe en territorio argentino. Sintoniza los siguientes canales dependiendo de tu ubicación para seguir el partido desde distintas partes del continente.

Argentina: TyC Sports, Telefe,

Ecuador: El Canal del Fútbol

Perú: GolPerú, Movistar Play

Paraguay: HEi

Venezuela: Venevisión

Estados Unidos: fuboTV, Telemundo Deportes.

¿Cuándo juega Argentina - Venezuela?

El partido entre la Albiceleste y la Vinotinto se disputará este jueves 4 de setiembre, en el estadio Monumental de Buenos Aires, a partir de las 7.30 p. m. (hora venezolana) y 8.30 p. m. (hora argentina).

Programación de la fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Todos los partidos de la fecha 17 se jugarán el mismo día, jueves 4 de septiembre, y a la misma hora (6.30, según el horario peruano). La única excepción será el Brasil-Chile, que empezará una hora más tarde.

Paraguay vs Ecuador | Estadio Defensores del Chaco

| Estadio Defensores del Chaco Argentina vs Venezuela | Estadio Monumental de Buenos Aires

| Estadio Monumental de Buenos Aires Uruguay vs Perú | Estadio Centenario de Montevideo

| Estadio Centenario de Montevideo Colombia vs Bolivia | Estadio Metropolitano de Barranquilla

| Estadio Metropolitano de Barranquilla Brasil vs Chile | Estadio Maracaná.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección venezolana necesita un punto para disputar el repechaje al Mundial 2026.