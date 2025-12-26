HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima anuncia 30% de descuento en entradas para la Noche Blanquiazul ante Inter Miami de Lionel Messi

¡Precios especiales! La productora del partido entre Alianza Lima e Inter Miami anunció una importante rebaja para los hinchas del club íntimo.

Lionel Messi visitará Matute con el Inter Miami para la Noche Blanquiazul 2025. Foto: composición de LR/Alianza Lima/AFP
Lionel Messi visitará Matute con el Inter Miami para la Noche Blanquiazul 2025. Foto: composición de LR/Alianza Lima/AFP

Con el objetivo de hacer de la Noche Blanquiazul 2026 una gran fiesta, Alianza Lima viene alentando a sus hinchas a que compren las entradas para el partido ante Inter Miami, de Lionel Messi. Uno de los reparos que tenían los fanáticos blanquiazules era el alto costo de los boletos, por lo cual la productora del evento acaba de lanzar un descuento especial.

"Nuestra casa será el escenario. El mundo, testigo. Alianza Lima vs Inter Miami, desde 329 soles. Aprovecha el descuento de 30% otorgado por Sound Entertainment Music y vive una noche eterna", se lee en el mensaje publicado por la cuenta oficial del club íntimo.

El boleto más barato para el partido ahora costará 329 soles. Foto: Alianza Lima

El boleto más barato para el partido ahora costará 329 soles. Foto: Alianza Lima

PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín: ¿a qué hora y en qué canal ver el partido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley 2025?

lr.pe

La promoción será válida para todas las tribunas del estadio Alejandro Villanueva, donde se disputará el duelo, y estará disponible hasta el domingo 28 de diciembre (o hasta agotar stock).

¿Cuánto están las entradas para la Noche Blanquiazul 2026?

En la página web Joinnus ya se puede apreciar el precio con descuento para las entradas a la Noche Blanquiazul 2026. Con esta rebaja, el costo de un boleto a las tribunas populares pasa de 470 soles a 329.

  • Popular norte: 329 soles
  • Popular sur: 329 soles
  • Oriente: 1.050 soles
  • Occidente lateral: 1.400 soles
  • Occidente central: 1662,50 soles
  • Palco Apuesta Total: 2187,59 soles.

De acuerdo con el último reporte emitido por la escuadra victoriana, hasta antes de lanzar esta oferta de descuento ya se habían vendido más de 7.000 entradas, es decir, casi el 25% del aforo en Matute, que es de aproximadamente 30.000 espectadores.

¿Cuándo será la Noche Blanquiazul 2026?

La fecha elegida para el partido de presentación de Alianza Lima es el sábado 24 de enero del 2026. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo íntimo se medirá en un juego amistoso ante el Inter Miami de Lionel Messi, actual campeón de la MLS.

