La selección venezolana se enfrentará a Argentina en Buenos Aires por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/ESPN/El Gráfico

La selección venezolana tiene un compromiso con la historia este jueves 4 de setiembre: la Vinotinto visitará a Argentina en el Monumental de Buenos Aires con la intención de asegurar el repechaje de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En medio de la expectativa presente, el entrenador Fernando Batista dejó en claro que buscarán arruinar la fiesta que tienen preparada en el que sería el último partido de Lionel Messi ante su gente por el certamen continental.

A falta de 2 jornadas para culminar la competición, el conjunto llanero solo necesita un punto para asegurar su presencia en la repesca y, por ende, dejar sin chances a la selección peruana. En ese sentido, el popular 'Bocha' no descartó que sus dirigidos busquen la clasificación directa a la justa mundialista.

DT de Venezuela quiere arruinar fiesta de Messi y 'borrar' a Perú

"Enfrentaremos a la mejor selección del mundo. En la intimidad sabíamos que podía ser el último partido oficial de Leo en Eliminatorias en Argentina. De todos modos, más allá de él, estamos viendo lo bueno de un entrenador (Lionel Scaloni) que hace que la estructura funcione cuando sale uno u entra otro", manifestó en conferencia de prensa.

Hace algunos días, el propio Lionel Messi reconoció que el partido contra Venezuela sería el último que disputará en su país por Eliminatorias. Ante la noticia, la selección argentina confirmó una serie de shows en vivo para la despedida de su leyenda.

"Vengo a arruinar el Messipalooza, en el buen sentido. Respetamos lo que pueda haber, pero nos estamos jugando la clasificación o al repechaje", agregó el DT de Venezuela al ser consultado sobre Messi.

Batista remarcó que su intención es repetir las actuaciones que realizaron ante la selección peruana y Brasil. Asimismo, señaló que el principal objetivo es lograr la clasificación o el boleto al repechaje.

"Nosotros tenemos que seguir pensando en lo que venimos haciendo bien. Cuando entramos fuertes, concentrados, logramos cosas, como nos pasó en la visita a Brasil, ante Perú. Estos partidos se definen en detalles, podés armar una gran estrategia, pero ante rivales así, de jerarquía, las pequeñas cosas hacen la diferencia. Confío mucho en lo que podemos hacer el jueves", afirmó.

"Queríamos llegar a la última doble fecha (ante Argentina y Colombia) con posibilidades. Directas o repechaje. El objetivo es clasificarnos al Mundial. (...) Hoy nosotros tenemos obligaciones y es una motivación extra. Si sacas un resultado positivo estás adentro de un repechaje", concluyó.

¿Qué resultados necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026?

La Vinotinto ocupa la séptima casilla de las Eliminatorias 2026, solo por debajo de Colombia. Estos son los escenarios que le permitirán a los de Batista alcanzar el cupo del repechaje o la clasificación directa.

Ganar la mayor cantidad de partidos restantes para alcanzar al menos los 22-24 puntos, que es la zona de clasificación directa.

para alcanzar al menos los 22-24 puntos, que es la zona de clasificación directa. Esperar que Colombia, Paraguay o Uruguay cedan puntos para poder meterse entre los seis primeros.

para poder meterse entre los seis primeros. En el peor de los casos, con algunos triunfos más, podría asegurar el 7.º lugar y disputar el repechaje.

y disputar el repechaje. También debe cuidar que Bolivia (17 pts) no lo supere en las últimas fechas.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026