Deportes

Venezuela vs Argentina, últimas noticias: previa del partido de la Vinotinto por la fecha 17 de eliminatorias

En la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas, la selección venezolana busca dar el golpe para alcanzar el cupo al repechaje rumbo a una histórica clasificación al Mundial.

Venezuela y Argentina empataron en su primer partido entre sí de estas eliminatorias. Foto: composición de LR/AFP
Venezuela y Argentina empataron en su primer partido entre sí de estas eliminatorias. Foto: composición de LR/AFP

MOMENTOS DESTACADOS

17:17
¿Cuándo juega Venezuela vs Argentina?

El partido entre ambas selecciones se jugará este jueves 4 de septiembre, igual que el resto de la jornada. Foto: composición de LR/AFP

La fecha 17 de las eliminatorias al Mundial 2026 tendrá como uno de los partidos más esperados el Venezuela vs Argentina. Aunque se trata de la campeona del mundo y bicampeona de América, la expectativa no está puesta en la Albiceleste, sino en la Vinotinto, que tiene una oportunidad histórica para conseguir el cupo al repechaje.

Venezuela vs Argentina, últimas noticias

17:18
1/9/2025

Venezuela ya está en Buenos Aires

Con la llegada de sus jugadores en el extranjero, la mayor parte de la delegación vinotinto se encuentra ya en suelo argentino. Fotos: FVF

17:17
1/9/2025

¿Cuándo juega Venezuela vs Argentina?

El partido entre ambas selecciones se jugará este jueves 4 de septiembre, igual que el resto de la jornada. Foto: composición de LR/AFP

17:16
1/9/2025

Argentina ya entrena para el partido ante Venezuela

De acuerdo con el cronograma de trabajo, este lunes se llevó a cabo la primera sesión de entrenamientos de la Albiceleste a puertas cerradas. Foto: AFA

El conjunto llanero se ubica en el séptimo puesto de la tabla de posiciones y depende de sí mismo, aunque la tiene muy difícil. Más allá de que ya esté clasificada, Argentina buscará despedir por todo lo alto a Lionel Messi en el que será el último partido que juegue en su país por eliminatorias.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

lr.pe

¿Cuándo juegan Venezuela vs Argentina?

El partido entre la Vinotinto y la Albiceleste está programado para el próximo jueves 4 de septiembre, por la penúltima jornada de eliminatorias.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Argentina?

El juego Venezuela vs Argentina empezará a partir de las 6.30 p. m. en el horario peruano. Para territorio venezolano, se podrá seguir desde las 7.30 p. m., mientras que en suelo argentino se jugará a las 8.30 p. m.

¿Dónde ver Venezuela vs Argentina?

La transmisión por TV de este encuentro irá por el canal GOLPERU en territorio peruano. Desde Venezuela, se podrá ver por la señal de Venevisión, mientras que en Argentina irá a través de Telefe.

