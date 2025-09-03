HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones Argentina contra Venezuela: formaciones del duelo por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

La selección venezolana saldrá con sus mejores jugadores para arruinar la fiesta de Lionel Messi y seguir con la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires por la fecha 17 de Eliminatorias. Foto: Twitter
Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires por la fecha 17 de Eliminatorias. Foto: Twitter

El partido Argentina contra Venezuela será uno de los más atractivos de la fecha 17 de las Eliminatorias. Si bien la Albiceleste ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo, este podría ser el último partido que dispute Lionel Messi en el certamen continental. Por su parte, la VInotinto arribó a Buenos Aires con la intención de arruinar las celebraciones y asegurar su boleto al repechaje.

El entrenador Lionel Scaloni no realizaría grandes cambios en su equipo titular: se espera ver a jugadores como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister y Emiliano Martínez. Por su parte, el 'Bocha' Batista saldrá con los mejor que tiene con jugadores de la talla de Jefferson Soteldo y Salomón Rondón.

PUEDES VER: DT de Venezuela busca estropear fiesta de Argentina y 'borrar' a Perú de las Eliminatorias: 'Vengo a arruinar el Messipalooza'

lr.pe

Alineaciones Argentina contra Venezuela: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Tiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.
  • Venezuela: Rafael Romo; Jon Aramburu, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro; Tomás Rincón, Daniel Pereira, Cristian Cásseres; Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino y Salomón Rondón.

¿A qué hora juegan Argentina - Venezuela?

El Argentina versus Venezuela se jugará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 7.30 p. m. (hora venezolana) y 8.30 p. m. (hora argentina), en el Monumental de Buenos Aires.

¿Dónde ver el Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas 2026?

La transmisión del Argentina vs Venezuela estará a cargo de TyC Sports y Telefe para la región argentina, mientras que Venevisión lo transmitirá para todo el territorio llanero.

PUEDES VER: Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: 'La gente de Gremio está...'

lr.pe

Argentina versus Venezuela: pronóstico

Las casas de apuestas dan como clara favorita para ganar a la selección argentina, que jugará de local en Buenos Aires.

  • Betsson: gana Argentina (1,29), empate (6,40), gana Venezuela (14,50)
  • Betano: gana Argentina (1,24), empate (6,00), gana Venezuela (13,00)
  • Bet365: gana Argentina (1,22), empate (6,00), gana Venezuela (13,00)
  • 1XBet: gana Argentina (1,24), empate (6,89), gana Venezuela (13,90)
  • Coolbet: gana Argentina (1,21), empate (6,75), gana Venezuela (14,50)
  • Doradobet: gana Argentina (1,25), empate (6,00), gana Venezuela (13,00).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección venezolana necesita un punto para disputar el repechaje al Mundial 2026. Por su parte, la Albiceleste ya se encuentra clasificada.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
