¿Cuántos goles marcó Federico Girotti, flamante refuerzo en el ataque de Alianza Lima?

Argentino, ex Talleres de Córdoba, luchará el puesto junto a Paolo Guerrero (18 tantos) y Luis Ramos (13).

Argentino Federico Girotti llegará a Alianza Lima.
Argentino Federico Girotti llegará a Alianza Lima. | AFP

Alianza Lima no pudo conseguir el objetivo de salir campeón durante este 2025 que en pocos días se nos va. El conjunto íntimo cerró de mal manera el campeonato con la clasificación a la Copa Libertadores, pero como Perú 4 y para la próxima temporada viene armando un equipo que promete el título.

El argentino Néstor Gorosito dejó el cargo y en su reemplazo llegó su compatriota Pablo Guede, con amplia trayectoria en el fútbol internacional. Uno de sus pedidos fue el atacante Federico Girotti de Talleres de Córdoba, quien ya es jugador de Alianza y en las próximas horas será oficializado hasta el 2028.

Los “Blanquiazules” llegaron a un acuerdo con el elenco argentino para adquirir el 50% de su pase por unos 1.5 millones de dólares, siendo una de las transferencias más importantes del fútbol peruano.

Girotti, de 26 años, ha tenido un registro bajo con Talleres. En la Libertadores registró 3 goles y una asistencia, mientras que en Clausura argentino 1 participación en 14 compromisos. En Copa Argentina y Apertura quedó en deuda con sus hinchas.

Para el próximo año llegará con una pretemporada completa con los íntimos y buscará igualar o superar los registros de sus nuevos compañeros: Paolo Guerrero sumó 3 tantos en la Libertadores, 7 en el Apertura, 7 en el Clausura y 1 en el ‘Play-Offs’ sumando 18 ‘dianas’.

Por su parte, Luis Ramos con el América de Cali de Colombia destacó. El atacante nacional estampó su ‘rúbrica’ dos veces en la Sudamericana, 10 en la Liga Dimayor y 1 en la Copa Colombia, totalizando 13 ‘gritos’ en el año.

En Liga 1, Alianza Lima sumó 53 goles y recibió 30. El máximo anotador de la temporada fue Guerrero, seguido por Hernán Barcos (8), quien ya no está en el equipo, y Eryc Castillo con Kevin Quevedo (4 cada uno).

