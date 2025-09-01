HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Argentina vs Venezuela con Lionel Messi: ¿qué día es el partido de eliminatorias, a qué hora y dónde verlo?

La selección argentina quiere despedir a lo grande a su capitán, quien jugará por última vez en su país natal por eliminatorias. Al frente estará la Vinotinto, que aspira al repechaje.

Ante Venezuela, Lionel Messi jugará su último partido de eliminatorias en Argentina. Foto: AFP
Ante Venezuela, Lionel Messi jugará su último partido de eliminatorias en Argentina. Foto: AFP

El partido Argentina vs Venezuela, penúltimo de ambas selecciones en estas eliminatorias sudamericanas, apunta a ser histórico. El astro argentino Lionel Messi se despedirá de los hinchas de su país natal con este encuentro, pero la Vinotinto aspira a ganar para quedarse con el cupo al repechaje.

Argentina es líder con 35 unidades. Tan solo han perdido 3 partidos y es una de las selecciones en mejor forma a nivel mundial. Por su parte, la selección venezolana ocupa el séptima lugar y sigue soñando con clasificar por primera vez a un Mundial.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

lr.pe

¿Cuándo juega Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el Monumental y contará con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

¿A qué hora juega Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

PUEDES VER: ¿Messi se retirará de la selección argentina? Reveló que partido ante Venezuela será el último por Eliminatorias

lr.pe

¿Dónde ver Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Convocados de Argentina para enfrentar a Venezuela

  • Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
  • Defensores: Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Juan Foyth (Villarreal), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Marcos Acuña (River Plate), Julio Soler (Bournemouth) y Facundo Medina (Olympique de Marsella).
  • Mediocampistas: Alexis Mac Allister (Liverpool), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alan Varela (Porto), Leandro Paredes (Boca Juniors), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Giovani Lo Celso (Real Betis) y Valentín Carboni (Genoa).
  • Delanteros: Claudio Echeverri (Manchester City), Franco Mastantuono (Real Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Ángel Correa (Tigres), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás González (Juventus), Lionel Messi (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y José Manuel López (Palmeiras).

Así marcha la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
