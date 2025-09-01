Argentina vs Venezuela con Lionel Messi: ¿qué día es el partido de eliminatorias, a qué hora y dónde verlo?

El partido Argentina vs Venezuela, penúltimo de ambas selecciones en estas eliminatorias sudamericanas, apunta a ser histórico. El astro argentino Lionel Messi se despedirá de los hinchas de su país natal con este encuentro, pero la Vinotinto aspira a ganar para quedarse con el cupo al repechaje.

Argentina es líder con 35 unidades. Tan solo han perdido 3 partidos y es una de las selecciones en mejor forma a nivel mundial. Por su parte, la selección venezolana ocupa el séptima lugar y sigue soñando con clasificar por primera vez a un Mundial.

¿Cuándo juega Argentina contra Venezuela por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el Monumental y contará con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

¿A qué hora juega Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Argentina ante Venezuela por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de TyC Sports y Telefe. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Convocados de Argentina para enfrentar a Venezuela

Porteros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Walter Benítez (Crystal Palace) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Así marcha la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas 2026