¿Lionel Messi se retirará de la selección argentina? Reveló que partido ante Venezuela será el último por Eliminatorias: "No sé qué pasará"

El astro del Inter Miami reveló el partido ante Venezuela será especial porque será el último que jugará por Eliminatorias con la selección argentina.

Lionel Messi es el vigente campeón del mundo con la selección argentina. Foto: composición LR/difusión
Lionel Messi es el vigente campeón del mundo con la selección argentina. Foto: composición LR/difusión

Lionel Messi confirmó que el partido del jueves 4 de septiembre del 2025 en el Estadio Monumental será su último encuentro oficial con la selección argentina en territorio nacional por las Eliminatorias Sudamericanas. El rosarino describió el duelo contra Venezuela como “especial”, cerrando así un ciclo lleno de emociones frente al público albiceleste.

El anuncio llega en medio de un momento electrizante para el fútbol argentino. Las entradas populares para aquel partido ya están agotadas, lo que refleja la importancia del evento no solo como un desafío rumbo al Mundial de 2026, sino también como un adiós simbólico de Messi en casa. Aun cuando esta será su última presentación oficial en Eliminatorias como local, el calendario prevé que el astro argentino participe también en la siguiente jornada, el 9 de septiembre frente a Ecuador, aunque fuera del país.

lr.pe

Lionel Messi de despedirá de las Eliminatorias ante Venezuela

En una charla con la prensa posterior a la clasificación de Inter Miami a la final de la Leagues Cup, Messi no esquivó el tema. Con serenidad y una sonrisa nostálgica, explicó que está listo para vivir una noche especial en Buenos Aires.

“Sí, va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias. No sé si después habrá amistoso o más partidos, pero sí que es un partido muy especial y por eso me va a acompañar mi familia: mi mujer, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y todos los que puedan por parte de mi mujer, toda la familia. Lo vamos a vivir de esa manera. Después no sé qué pasará, pero vamos con esa intención", afirmó el capitán.

La despedida en casa no significa el adiós definitivo. Messi no ha confirmado su retiro de la selección, y todo indica que podría llegar al Mundial de 2026, si las condiciones lo permiten. De hecho, Scaloni ha manifestado en repetidas ocasiones que su presencia es fundamental y que lo esperará “hasta el último día”.

¿Cuándo juega Argentina vs Venezuela por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Argentina vs Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará el próximo jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio será el Monumental de River y contará con la transmisión de TyC Sports y Telefe.

