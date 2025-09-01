HOYSuscripcion LR Focus

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

La selección peruana visita al equipo dirigido por Marcelo Bielsa en su penúltimo partido de este proceso clasificatorio. Conoce el día, la hora y el canal de transmisión de este encuentro.

Uno de los dos triunfos que Perú logró en estas eliminatorias fue ante Uruguay. Foto: AFP
Uno de los dos triunfos que Perú logró en estas eliminatorias fue ante Uruguay. Foto: AFP

A la selección peruana le quedan solo dos partidos en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primero de estos juegos será contra Uruguay, por la fecha 17, luego del cual la Bicolor podría quedar oficialmente eliminada de la carrera por el repechaje, o empezar una milagrosa, pero improbable, recuperación.

Con algunas bajas significativas como la de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y André Carrillo, pero con los regresos de Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo, la Blanquirroja intentará dar el golpe en el Estadio Centenario ante una Celeste que con solo un empate asegurará su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

PUEDES VER: Oliver Sonne y su felicidad tras ser el primer 'extranjero' en sumarse a la selección peruana: 'Estoy en un buen momento'

lr.pe

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 4 de septiembre en Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Perú vs Uruguay?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable.

PUEDES VER: Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

lr.pe

Entradas Perú vs Uruguay

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las entradas para los hinchas peruanos tienen un costo de 100 dólares. Los aficionados locales, por su parte, podrán adquirir boletos desde los 590 dólares hasta los 2.490 dólares.

Precio de las entradas para los hinchas peruanos para el choque entre Perú vs Uruguay. Foto: captura AUF

Precio de las entradas para los hinchas peruanos para el choque entre Perú vs Uruguay. Foto: captura AUF

Así van Perú y Uruguay en la tabla de posiciones

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1611231935
2Ecuador16772825
3Brasil16745525
4Uruguay16664724
5Paraguay16664324
6Colombia16574422
7Venezuela16466-418
8Bolivia16529-1717
9Perú16268-1112
10Chile162410-1410
