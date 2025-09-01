Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Uno de los dos triunfos que Perú logró en estas eliminatorias fue ante Uruguay. Foto: AFP

A la selección peruana le quedan solo dos partidos en estas eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El primero de estos juegos será contra Uruguay, por la fecha 17, luego del cual la Bicolor podría quedar oficialmente eliminada de la carrera por el repechaje, o empezar una milagrosa, pero improbable, recuperación.

Con algunas bajas significativas como la de Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula y André Carrillo, pero con los regresos de Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales y Joao Grimaldo, la Blanquirroja intentará dar el golpe en el Estadio Centenario ante una Celeste que con solo un empate asegurará su clasificación a la siguiente Copa del Mundo.

¿Cuándo juegan Perú vs Uruguay?

El enfrentamiento entre Perú vs Uruguay está programado para el próximo jueves 4 de septiembre en Montevideo.

¿A qué hora juegan Perú vs Uruguay?

El choque entre Perú vs Uruguay comenzará desde las 6.30 p. m. (hora local) y 8.30 p. m. (hora uruguaya).

¿Dónde ver Perú vs Uruguay?

En territorio peruano, el Perú vs Uruguay se podrá ver a través de América TV y ATV, en señal abierta, y por medio de Movistar Deportes, por cable.

Entradas Perú vs Uruguay

Según anunció la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), las entradas para los hinchas peruanos tienen un costo de 100 dólares. Los aficionados locales, por su parte, podrán adquirir boletos desde los 590 dólares hasta los 2.490 dólares.

Precio de las entradas para los hinchas peruanos para el choque entre Perú vs Uruguay. Foto: captura AUF

Así van Perú y Uruguay en la tabla de posiciones