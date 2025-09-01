Partido Paraguay vs Ecuador en el Defensores del Chaco: día, horarios y canales por la fecha 17 de eliminatorias

Paraguay, con 24 puntos, está en el quinto puesto de la tabla. Ecuador es segundo con 25 unidades. Foto: AFP

Paraguay, con 24 puntos, está en el quinto puesto de la tabla. Ecuador es segundo con 25 unidades. Foto: AFP

La selección paraguaya está a un paso de clasificar al Mundial 2026, objetivo que podría lograr de una vez por todas en esta jornada 17 de las eliminatorias. El rival a vencer para la Albirroja será la selección ecuatoriana, que sacó pasaje para la Copa del Mundo en la fecha anterior.

En los últimos días, Sebastián Beccacece y Gustavo Alfaro, entrenadores de ambos equipos, dieron a conocer a sus convocados. La expectativa entre los hinchas paraguayos es grande, pues ya se agotaron todas las entradas y el estadio Defensores del Chaco lucirá lleno en las tribunas.

¿Cuándo jugará Paraguay vs Ecuador?

El partido Paraguay vs Ecuador se jugará este jueves 4 de septiembre, al igual que el resto de encuentros en esta penúltima jornada de eliminatorias.

¿A qué hora será el partido Paraguay vs Ecuador?

En territorio paraguayo, el cruce entre la Albirroja y la Tri empezará a las 8.30 p. m. Para suelo ecuatoriano, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. (mismo horario en Perú).

¿Qué canal transmitirá Paraguay vs Ecuador?

La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal GEN en Paraguay. En Ecuador, se podrá ver por las pantallas de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Por último, desde Perú será televisado por el canal Movistar Eventos 2.

Lista de convocados de Paraguay

Arqueros : Roberto Fernández, Carlos Coronel, Juan Espínola y Orlando Gill

: Roberto Fernández, Carlos Coronel, Juan Espínola y Orlando Gill Defensas : Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Alexis Duarte, Agustín Sández, Alan Benítez, Juan Cáceres, Matías Galarza

: Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Alexis Duarte, Agustín Sández, Alan Benítez, Juan Cáceres, Matías Galarza Mediocampistas : Andrés Cubas, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Ramón Sosa, Hugo Cuenca

: Andrés Cubas, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Ramón Sosa, Hugo Cuenca Delanteros: Ángel Romero, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Ronaldo Martínez, Alex Arce, Adrián Alcaraz.

Lista de convocados de Ecuador