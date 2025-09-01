Partido Paraguay vs Ecuador en el Defensores del Chaco: día, horarios y canales por la fecha 17 de eliminatorias
En su último partido como local, la selección paraguaya sale por la clasificación directa al Mundial 2026. El combinado ecuatoriano ya obtuvo su boleto y jugará sin presión.
La selección paraguaya está a un paso de clasificar al Mundial 2026, objetivo que podría lograr de una vez por todas en esta jornada 17 de las eliminatorias. El rival a vencer para la Albirroja será la selección ecuatoriana, que sacó pasaje para la Copa del Mundo en la fecha anterior.
En los últimos días, Sebastián Beccacece y Gustavo Alfaro, entrenadores de ambos equipos, dieron a conocer a sus convocados. La expectativa entre los hinchas paraguayos es grande, pues ya se agotaron todas las entradas y el estadio Defensores del Chaco lucirá lleno en las tribunas.
¿Cuándo jugará Paraguay vs Ecuador?
El partido Paraguay vs Ecuador se jugará este jueves 4 de septiembre, al igual que el resto de encuentros en esta penúltima jornada de eliminatorias.
¿A qué hora será el partido Paraguay vs Ecuador?
En territorio paraguayo, el cruce entre la Albirroja y la Tri empezará a las 8.30 p. m. Para suelo ecuatoriano, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. (mismo horario en Perú).
¿Qué canal transmitirá Paraguay vs Ecuador?
La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal GEN en Paraguay. En Ecuador, se podrá ver por las pantallas de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Por último, desde Perú será televisado por el canal Movistar Eventos 2.
Lista de convocados de Paraguay
- Arqueros: Roberto Fernández, Carlos Coronel, Juan Espínola y Orlando Gill
- Defensas: Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Alexis Duarte, Agustín Sández, Alan Benítez, Juan Cáceres, Matías Galarza
- Mediocampistas: Andrés Cubas, Braian Ojeda, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Alejandro Romero Gamarra, Ramón Sosa, Hugo Cuenca
- Delanteros: Ángel Romero, Miguel Almirón, Antonio Sanabria, Gabriel Ávalos, Ronaldo Martínez, Alex Arce, Adrián Alcaraz.
Lista de convocados de Ecuador
- Arqueros: Hernán Galíndez, Gonzalo Valle, David Cabezas y Moisés Ramírez
- Defensas: Joel Ordóñez, Félix Torres, Piero Hincapié, Willian Pacho, Ángelo Preciado, Cristian Ramírez, Pervis Estupiñán, Xavier Arreaga, Yaimar Medina
- Mediocampistas: Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite, Kendry Páez, Patrik Mercado, Alan Minda, Bryan Ramírez, Jordy Alcívar, Gonzalo Plata, Darwin Guagua, Nilson Angulo, Denil Castillo, Jhon Mercado y John Yeboah
- Delanteros: Enner Valencia, Kevin Rodríguez, Leonardo Campana.