Juan Jayo fue critico con Alianza Lima a pesar de su victoria contra U. Católica por la Sudamericana. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol/Alianza Lima

Alianza Lima cumplió con su objetivo en Matute y venció a la Universidad Católica de Ecuador en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Alan Cantero fue la gran figura del encuentro al marcar un doblete que hizo vibrar a la hinchada blanquiazul y dejó encaminada la clasificación, a la espera del partido de vuelta en el estadio Olímpico Atahualpa.

A pesar de esto, Juan Jayo, exfutbolista que tuvo un paso por el club blanquiazul, dio su opinión sobre el partido y afirmó que a pesar de este triunfo, el equipo de Néstor Gorosito no hizo un gran partido, pues él, al equipo le faltó terminar las jugadas.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre la victoria de Alianza frente a U. Católica?

"Lo que más destaco es el triunfo de Alianza Lima. Después, el equipo no jugó bien ni cómo debería; le costó el partido, tal como suele ocurrir en el torneo local, donde le resulta difícil generar ocasiones. Creo que las posibilidades de gol que tiene son aisladas y le cuesta mucho en la creación", comentó Jayo, quien resaltó la importancia de la victoria, sin embargo, cuestionó la manera en como los blanquiazules ganaron.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El esperado duelo se jugará este miércoles 20 de agosto desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y promete grandes emociones. Podrás seguir todas las incidencias y el minuto a minuto aquí, en La República Deportes.

Próximos partidos de Alianza Lima

Torneo Clausura de la Liga 1

16.08 – 8:00 p. m. | Alianza Lima vs. AD Tarma

Copa Sudamericana (Playoffs)