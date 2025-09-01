HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

El joven futbolista peruano fue nombrado MVP del encuentro tras un empate 1-1, recibiendo elogios de la prensa y marcando su lugar en el once titular de Gremio.

Erick Noriega y su espectacular partido contra Flamengo por Brasileirao. Foto: Lr/ESPN
Erick Noriega y su espectacular partido contra Flamengo por Brasileirao. Foto: Lr/ESPN

Erick Noriega brilló en el partido de Gremio vs Flamengo, en el mítico Estadio Maracaná, por el Brasileirao 2025. El 'Samurái' asombró con una destacada actuación en la defensa de Porto Alegre y también en el centro del campo. Además, participó en jugadas que fueron determinantes en el resultado del partido. Sin duda, debut soñando para el joven futbolista peruano de 23 años.

El jugador nacional firmó un partidazo y fue elogiado por la prensa deportiva. Asimismo, fue considerado el MVP del partido por sus extraordinarias intervenciones. Gremio terminó empatando 1-1 con Flamengo en un picante cotejo y pinta para quedarse en el once titular.

PUEDES VER: Marcos López sorprende con golazo de tiro libre en Superliga de Dinamarca: primera anotación con Copenhague

lr.pe

¿Qué puntaje le pusieron a Erick Noriega tras su debut contra Flamengo?

El portal Sofascore destacó a Erick Noriega al otorgarle una calificación sobresaliente de 8,3. Este reconocimiento se debe a su destacada actuación en el campo, ya que mostró una notable efectividad con 5 remates bloqueados y un pleno de 3 duelos ganados en el suelo. Además, Noriega realizó 13 despejes, completó 51 toques y logró 23 pases acertados de un total de 30 intentos, reflejando así su gran claridad y desempeño en el partido.

Globo Esporte otorgó una calificación de 8.0, mientras que los aficionados elevaron la nota a 9.0, reconociendo su destacada actuación en el encuentro. Su rendimiento en el campo fue notable, especialmente por la precisión de sus pases, que resultaron fundamentales para el desarrollo del juego. En los comentarios especializados se puede leer: "Se desempeñó excepcionalmente, excelentes despejes y desvíos", apuntó el importante canal deportivo.

PUEDES VER: Perú y la última vez que le metió un gol a Uruguay en Montevideo por Eliminatorias: ¿quién lo anotó?

lr.pe

Noriega y sus primeras palabras tras jugar con Gremio

En el entretiempo del compromiso, Erick Noriega conversó con la prensa. El exjugador de Alianza Lima habló sobre el gran nivel del rival y cómo pensaban sacar el partido adelante en los 45 minutos restantes.

"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", comentó.

