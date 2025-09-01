Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"
A pesar de los nervios previos al partido, su esposa lo motivó con un tierno mensaje por WhatsApp, brindándole el ánimo necesario antes de su estreno con Gremio.
Erick Noriega sorprendió en su debut con Gremio ante Flamengo, en el Estadio Maracaná, por el Brasileirao 2025. El futbolista peruano estuvo impasable de defensa y fino en la zona de volantes como '5'. Por este motivo, recibió elogios de la prensa deportiva en ambas posiciones de juego. Sin embargo, pocos saben que el 'Samurái' estuvo muy nervioso antes de ingresar a la cancha.
El joven futbolista de 23 años fue motivado por su esposa antes de su estreno con Gremio ante Flamengo por el Brasileirao. La pareja del jugador tuvo un tierno gesto y lo animó mediante el WhatsApp para que salga seguro a la cancha.
¿Cómo fue la emotiva conversación que mantuvo Erick Noriega con su esposa?
Erick Noriega estaba nervioso y decidió escribirle a su esposa por WhatsApp. “Muy nervioso ahorita. Dios está con nosotros, vamos a darle con todo”, le escribió su esposa horas previas al partido. "Respira hondo, dale con fuerza, este es el momento que tanto esperaste. Como siempre lo hiciste, no trates de impresionar, juega tranquilo. Dios está contigo y tienes que darlo todo. Sácate la m...", arengó su pareja.
¿Cuáles fueron las primeras palabras de Noriega en su debut con Gremio?
En el entretiempo del compromiso, Erick Noriega conversó con la prensa. El exjugador de Alianza Lima habló sobre el gran nivel del rival y cómo pensaban sacar el partido adelante en los 45 minutos restantes.
"Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", comentó.
Erick Noriega no se achicó ante estrella del Flamengo
En un picante debut, en el Estadio Maracaná, Noriega disputó un balón aéreo contra el delantero del Flamengo y lo terminó 'parchando'. El 'Samurai' le ganó con el cuerpo, de forma legal, al '9' Pedro y reclamó gritando un posible penal. Sin embargo, fiel a su estilo, Noriega lo guapeó y le exigió que deje de fingir. La técnica y la personalidad de Erick asombraron al brasileño.
¿Cuándo vuelve a jugar Gremio con Erick Noriega?
Luego del 1-1 ante Flamengo, Gremio chocará ante Mirassol por la fecha 23 del Brasileirao. Este encuentro se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este compromiso será el Arena do Gremio.