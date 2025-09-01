La jugada de Erick Noriega fue similar a una realizada por Oliver Atom. Foto: composición de LR/captura de TV Tokio/Globo

La jugada de Erick Noriega fue similar a una realizada por Oliver Atom. Foto: composición de LR/captura de TV Tokio/Globo

Erick Noriega la 'rompió' en su primer partido oficial con Gremio de Porto Alegre. Al jugador peruano no le pesó la titularidad nada menos que ante Flamengo, rival al cual el Tricolor Gaúcho pudo robarle un punto gracias, en buena medida, a la vital salvada que protagonizó el 'Samurái' casi en la línea del arco.

La jugada le mereció múltiples elogios a Noriega, tanto de parte de los hinchas como de la prensa. Su equipo no quiso quedarse atrás y, vía redes sociales, realizó una curiosa publicación al comparar al futbolista con el popular Oliver Atom, protagonista de la serie 'Los supercampeones'. "Noriega Tsubasa (nombre en japonés de Oliver). ¡Lo salvó en la línea!", comentó el club junto con un video.

¿Cómo le fue a Erick Noriega en su debut con Gremio?

Además de su intervención para evitar el gol en contra, el exjugador de Alianza Lima protagonizó otros momentos llamativos, como la 'guapeada' al delantero Pedro tras un cruce, o el brillante pase que dio y derivó en el penal a favor para el tanto del empate.

¿Qué dijo Erick Noriega tras debutar con Gremio?

Al final del partido, Noriega expresó su felicidad por el debut en su nuevo equipo: "Sabíamos que iba a ser un juego difícil, ahora tengo que continuar trabajando y hacer historia. Estoy feliz porque es mi primer juego"

"Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza, al igual que el entrenador, así que estoy muy feliz. Con garra, con mucha fuerza, conseguimos un punto fuera de casa", declaró el seleccionado peruano para los medios brasileños.