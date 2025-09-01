HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del Hecho Al Dicho' con Jaime Chincha     
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital
Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     Betssy Chávez es trasladada de emergencia a hospital     
Deportes

Gremio de Porto Alegre comparó a Erick Noriega con Oliver Atom de 'Supercampeones': "¡Lo salvó en la línea!"

Al exjugador de Alianza Lima no llegan de lloverle elogios tras su debut en el Brasileirao. Esta vez, su propio club le dedicó una curiosa publicación en redes sociales.

La jugada de Erick Noriega fue similar a una realizada por Oliver Atom. Foto: composición de LR/captura de TV Tokio/Globo
La jugada de Erick Noriega fue similar a una realizada por Oliver Atom. Foto: composición de LR/captura de TV Tokio/Globo

Erick Noriega la 'rompió' en su primer partido oficial con Gremio de Porto Alegre. Al jugador peruano no le pesó la titularidad nada menos que ante Flamengo, rival al cual el Tricolor Gaúcho pudo robarle un punto gracias, en buena medida, a la vital salvada que protagonizó el 'Samurái' casi en la línea del arco.

La jugada le mereció múltiples elogios a Noriega, tanto de parte de los hinchas como de la prensa. Su equipo no quiso quedarse atrás y, vía redes sociales, realizó una curiosa publicación al comparar al futbolista con el popular Oliver Atom, protagonista de la serie 'Los supercampeones'. "Noriega Tsubasa (nombre en japonés de Oliver). ¡Lo salvó en la línea!", comentó el club junto con un video.

PUEDES VER: Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: 'Estoy nervioso'

lr.pe

¿Cómo le fue a Erick Noriega en su debut con Gremio?

Además de su intervención para evitar el gol en contra, el exjugador de Alianza Lima protagonizó otros momentos llamativos, como la 'guapeada' al delantero Pedro tras un cruce, o el brillante pase que dio y derivó en el penal a favor para el tanto del empate.

¿Qué dijo Erick Noriega tras debutar con Gremio?

Al final del partido, Noriega expresó su felicidad por el debut en su nuevo equipo: "Sabíamos que iba a ser un juego difícil, ahora tengo que continuar trabajando y hacer historia. Estoy feliz porque es mi primer juego"

"Los jugadores me ayudaron mucho para tener confianza, al igual que el entrenador, así que estoy muy feliz. Con garra, con mucha fuerza, conseguimos un punto fuera de casa", declaró el seleccionado peruano para los medios brasileños.

Notas relacionadas
Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

LEER MÁS
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: “El Beckenbauer latino”

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

LEER MÁS
Mr. Peet señala qué jugador de Alianza Lima influyó en el crecimiento de Erick Noriega tras brillar con Gremio: "Ha podido asimilar todo"

Mr. Peet señala qué jugador de Alianza Lima influyó en el crecimiento de Erick Noriega tras brillar con Gremio: "Ha podido asimilar todo"

LEER MÁS
Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

Perú entre el lamento y la esperanza de clasificar al Mundial

LEER MÁS
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: "Tenía otras opciones, pero bueno"

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

WhatsApp prueba nuevos temporizadores para mensajes que desaparecen: llegan las opciones de 1 y 12 horas

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota