Fútbol Peruano

Juan Jayo recordó paso de Cristian Benavente en Alianza Lima y dejó duro comentario tras llegar a Sporting Cristal: "Nunca se consolidó"

El fichaje de Cristian Benavente por Sporting Cristal sorprendió a más de uno. A propósito, Juan Jayo dejó una contundente opinión sobre el regreso del 'Chaval' a la Liga 1.

Juan Jayo señaló que Autuori puede sacar el máximo potencial de Benavente. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol
Juan Jayo señaló que Autuori puede sacar el máximo potencial de Benavente. Foto: composición LR/captura de Estudio Fútbol

Sporting Cristal sorprendió a sus hinchas tras anunciar la incorporación de Cristian Benavente de cara al Torneo Clausura 2025. El 'Chaval', formado en las canteras del poderoso Real Madrid, decidió regresar al fútbol peruano después de un discreto paso por el Gloria Buzau, el cual culminó con un doloroso descenso. Respecto a esta contratación, Juan Jayo señaló que es una moneda al aire, puesto que todo dependerá de que no se lesione.

En la última edición del programa 'Estudio Fútbol', Jayo recordó la estadía de Benavente por Alianza Lima. En sus primeros partidos, ilusionó con su buen nivel; sin embargo, se fue desinflando poco a poco. Señaló que las dolencias pueden complicar su paso por Cristal.

PUEDES VER: Luis Abram revela el motivo que lo llevó a rechazar oferta de Alianza Lima: No había que pensarlo mucho

lr.pe

Jayo opinó sobre la llegada de Benavente a Sporting Cristal

"En Alianza, al comienzo la gente se ilusionó un poco con Benavente por los primeros partidos que hizo. Después vinieron algunas lesiones y de ahí no volvió nunca más, incluso a entrar a una lista, por que muchos técnicos lo dejaron de lado", afirmó desde un comienzo.

Asimismo, cuestionó el hecho de que no pudo sobresalir en sus últimos equipos. "Después terminó yéndose a Vallejo, luego al Boys y ha estado en ese plan porque nunca se consolidó en ningún equipo estando aquí en Perú", añadió.

Finalmente, comentó que Paulo Autuori podría ayudarlo a sacar su máximo potencial. "Para mí podría ser un buen refuerzo, ya depende del comando técnico si le saca su mejor versión también. Está en Paulo (Autuori) si puede sacarle su mejor versión y, aparte si es que no se lesiona. Si se lesiona, no tiene cómo", concretó.

PUEDES VER: 'Cuto' Guadalupe deja fulminante respuesta a Paolo Guerrero tras picante saludo a Universitario: A veces a mi sobrino le patina un poco

lr.pe

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Melgar por el Torneo Clausura?

A nivel local, el partido entre los celestes y los rojinegros se podrá seguir a través de la señal de L1 Max, canal que posee los derechos televisivos del fútbol peruano. A continuación, la programación de canales en distintos países.

