HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Deportes

¿Cuándo juega Brasil vs Chile por Eliminatorias? Hora y canal del partido en el estadio Maracaná

La selección chilena, colera absoluta de la tabla de posiciones, visita al equipo de Carlo Ancelotti con la esperanza de obtener un buen resultado a modo de consuelo.

Brasil ya clasificó al Mundial, mientras que Chile se quedó sin chance alguna de hacerlo. Foto: AFP
Brasil ya clasificó al Mundial, mientras que Chile se quedó sin chance alguna de hacerlo. Foto: AFP

La selección brasileña es una de las 3 que ya clasificaron de forma oficial al Mundial 2026, por lo que no se jugará nada en el partido de la fecha 17 contra Chile. La Roja tampoco, pues quedó eliminada en la jornada anterior, de modo que únicamente se presentará para cumplir con el calendario y, acaso, buscar un triunfo que no le serviría más que para la estadística.

Es importante destacar que para la presente fecha FIFA, Ancelotti decidió no convocar a futbolistas de renombre como Vinicius Junior o Rodrygo de Real Madrid, pero sí optó por elegir a Raphinha como uno de los abanderados.

PUEDES VER: Portero de Uruguay ya se proyecta ganador ante Perú: 'Hay que coronar la fiesta en casa'

lr.pe

¿A qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias ?

La selección brasileña se prepara recibir a La Roja por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los fanáticos en Perú pueden ver el partido desde las 7:30 pm, en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay a las 9:30 pm; mientras que Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 pm.

¿Dónde ver Brasil vs Chile por las Eliminatorias?

El encuentro entre Brasil y Chile se llevará a cabo en el icónico Estadio Maracaná. La transmisión estará a cargo del canal oficial de YouTube de Movistar Deportes, que también ofrecerá la opción de streaming a través de la aplicación Movistar TV App, anteriormente conocida como Movistar Play. Para quienes prefieren la señal abierta, el partido será emitido por Latina TV en Perú. Si no tienes acceso a estas plataformas, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la página web de La República.

PUEDES VER: ¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

lr.pe

Historial de Brasil vs Chile

  • Clasificatorias Suiza 1954 Chile 0-2 Brasil (Estadio Nacional)  Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
  • Clasificatorias Italia 1990 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional)  Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)
  • Clasificatorias Corea/Japón 2002 Chile 3-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 2-0 Chile (Major Antônio Couto, Curitiba)
  • Clasificatorias Alemania 2006 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 5-0 Chile (Mané Garrincha, Brasilia)
  • Clasificatorias Sudáfrica 2010 Chile 0-3 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 4-2 Chile (Metropolitano Roberto Santos, Bahía)
  • Clasificatorias Rusia 2018 Chile 2-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 3-0 Chile 0 (Allianz Parque, Sao Paulo)
  • Clasificatorias Qatar 2022 Chile 0-1 Brasil (Estadio Monumental) Brasil 4-0 Chile (Maracaná, Río de Janeiro)
Notas relacionadas
Perú aún tiene chances de clasificar al Mundial 2026, según la FIFA: "El sueño de lograr un batacazo"

Perú aún tiene chances de clasificar al Mundial 2026, según la FIFA: "El sueño de lograr un batacazo"

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Paraguay vs Ecuador: fecha, hora y canal del partido en Defensores del Chaco por Eliminatorias 2026

Paraguay vs Ecuador: fecha, hora y canal del partido en Defensores del Chaco por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

LEER MÁS
Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

LEER MÁS
Sergio Peña contó el ostentoso regalo que le dio André Carrillo tras debutar en la selección peruana: "Nunca me lo esperé"

Sergio Peña contó el ostentoso regalo que le dio André Carrillo tras debutar en la selección peruana: "Nunca me lo esperé"

LEER MÁS
Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

Revelan comprometedor informe sobre Rodrigo Ureña tras el clásico: habría infringido el reglamento e insultado al árbitro

LEER MÁS
Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

Como Piero Quispe a Australia: los peruanos que pasaron por las ligas más exóticas del extranjero

LEER MÁS
Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

Universitario le plantó cara a Palmeiras y empató en Brasil, pero quedó eliminado de la Copa Libertadores

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Telegram quiere destronar a WhatsApp: ahora podrás incluir tus canciones favoritas en tu perfil

Perrito callejero conmueve por acompañar a policías en procesión de Santa Rosa: "Le faltó su uniforme"

Deportes

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota