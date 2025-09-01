¿Cuándo juega Brasil vs Chile por Eliminatorias? Hora y canal del partido en el estadio Maracaná

La selección brasileña es una de las 3 que ya clasificaron de forma oficial al Mundial 2026, por lo que no se jugará nada en el partido de la fecha 17 contra Chile. La Roja tampoco, pues quedó eliminada en la jornada anterior, de modo que únicamente se presentará para cumplir con el calendario y, acaso, buscar un triunfo que no le serviría más que para la estadística.

Es importante destacar que para la presente fecha FIFA, Ancelotti decidió no convocar a futbolistas de renombre como Vinicius Junior o Rodrygo de Real Madrid, pero sí optó por elegir a Raphinha como uno de los abanderados.

¿A qué hora juega Brasil vs Chile por las Eliminatorias ?

La selección brasileña se prepara recibir a La Roja por la penúltima fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Los fanáticos en Perú pueden ver el partido desde las 7:30 pm, en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay a las 9:30 pm; mientras que Venezuela, Chile y Bolivia a las 8:30 pm.

¿Dónde ver Brasil vs Chile por las Eliminatorias?

El encuentro entre Brasil y Chile se llevará a cabo en el icónico Estadio Maracaná. La transmisión estará a cargo del canal oficial de YouTube de Movistar Deportes, que también ofrecerá la opción de streaming a través de la aplicación Movistar TV App, anteriormente conocida como Movistar Play. Para quienes prefieren la señal abierta, el partido será emitido por Latina TV en Perú. Si no tienes acceso a estas plataformas, podrás seguir el minuto a minuto del partido en la página web de La República.

Historial de Brasil vs Chile

Clasificatorias Suiza 1954 Chile 0-2 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)

Clasificatorias Italia 1990 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 1-0 Chile (Estadio Maracaná, Río de Janeiro)

Clasificatorias Corea/Japón 2002 Chile 3-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 2-0 Chile (Major Antônio Couto, Curitiba)

Clasificatorias Alemania 2006 Chile 1-1 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 5-0 Chile (Mané Garrincha, Brasilia)

Clasificatorias Sudáfrica 2010 Chile 0-3 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 4-2 Chile (Metropolitano Roberto Santos, Bahía)

Clasificatorias Rusia 2018 Chile 2-0 Brasil (Estadio Nacional) Brasil 3-0 Chile 0 (Allianz Parque, Sao Paulo)