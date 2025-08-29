HOYSuscripcion LR Focus

Petro es criticado por poner 25.000 hombres en la frontera con Venezuela
Deportes

Perú aún tiene chances de clasificar al Mundial 2026, según la FIFA: "El sueño de lograr un batacazo"

A puertas de la última fecha doble de las Eliminatorias 2026, la FIFA hizo un balance de todos los equipos y señaló que la selección peruana busca lograr una gesta.

La selección peruana es penúltima en la tabla de las Eliminatorias 2026. Foto: X/LaBicolor
La selección peruana es penúltima en la tabla de las Eliminatorias 2026. Foto: X/LaBicolor

La selección peruana está a días de culminar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El conjunto que dirige Óscar Ibáñez ya se encuentra trabajando en Videna de cara a los partidos que disputará ante Uruguay y Paraguay en la última fecha doble. La posición de la Bicolor en la tabla de posiciones nos indica que lograr la clasificación al próximo Mundial es una tarea titánica y prácticamente imposible. A pesar de ello, la FIFA aún ve con chances al Equipo de Todos.

El máximo a nivel mundial elaboró un análisis de todas las selecciones en este epílogo del proceso clasificatorio. Acerca de la selección peruana, la FIFA metió a Perú en el grupo de Venezuela y Bolivia como los equipos que aún buscan un lugar en la gran fiesta del fútbol.

PUEDES VER: Piero Quispe a un paso de irse del Pumas de México: volante peruano es pretendido desde 3 continentes distintos

lr.pe

FIFA aún le da vida a la selección peruana para el Mundial 2026

"Cuando restan dos jornadas para la final, hay tres equipos clasificados (Argentina, Brasil y Ecuador) y seis (en orden según las posiciones, Uruguay, Paraguay, Colombia, Venezuela, Bolivia y Perú) que todavía luchan por una plaza, con Chile como el único eliminado", señaló.

Pese a su complicada situación en las Eliminatorias, la FIFA mencionó que Perú aún mantiene ligeras posibilidades. "Si el torneo terminara hoy, Uruguay (24 puntos), Paraguay (24) y Colombia (22) serían los que lograrían su entrada directa, con Venezuela (18) como participante del torneo Clasificatorio, pero con Bolivia (17) muy cerca y Perú (12), con el sueño de lograr un batacazo", agregó.

Eso sí, enfatizó en que la Bicolor está en la obligación de sumar en sus dos últimos compromisos. "Perú, por su parte, tiene un papel más complicado. Con 12 puntos, debe ganar sus partidos contra Uruguay, de visitante, y Paraguay, de local, y esperar caídas en ambos encuentros tanto de Venezuela como de Bolivia. Ahora a cargo de Óscar Ibáñez, tuvo otros dos entrenadores en el ciclo que indican la inestabilidad en el rendimiento, primero con Juan Reynoso y luego con el uruguayo Jorge Fossati", concluyó.

PUEDES VER: Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: Algo debe saber

lr.pe

¿Cuándo juega Perú vs Uruguay?

El partido entre la Bicolor y la Celeste se jugará el jueves 4 de septiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 6.30 p. m. (horario uruguayo).

