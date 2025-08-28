HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Deportes

Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

Se viene un emocionante Colombia vs Bolivia en las Eliminatorias 2026. Ambos equipos luchan por su chance de clasificar al Mundial, un partido crucial por la penúltima fecha.

Colombia recibe a Bolivia en Barranquilla por las Eliminatorias. Foto: Lr/ESPN
Colombia recibe a Bolivia en Barranquilla por las Eliminatorias. Foto: Lr/ESPN

Todo va quedando listo para la recta final de las Eliminatorias 2025. La definición será dramática en algunos casos como el Colombia vs Bolivia, ya que ambos tienen chances de clasificar al Mundial 2026. El cuadro 'cafetero', liderado por James Rodríguez y Luis Díaz, quiere alcanzar a Paraguay y meterse directo a la máxima cita del fútbol. Por otro lado, Bolivia no quiere renunciar al sueño mundialista.

La selección colombiana se ubica en zona de repechaje con 22 puntos, pero pretende asegurar su 'boleto' en la fecha doble. En cambio, los bolivianos urgen de una victoria con 17 puntos en la antepenúltima casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Sinn duda, un partidazo.

PUEDES VER: Nolberto Solano lanza dardo a Agustín Lozano tras reelegirse en la FPF: "¿Qué mejoró en los últimos 10 años?"

lr.pe

¿Cuándo juega Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el caluroso e imponente Estadio Metropolitano de Barranquilla. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

PUEDES VER: Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

PUEDES VER: Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

lr.pe

¿Dónde ver Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Movistar Eventos y Movistar App. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.

Notas relacionadas
Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

LEER MÁS
Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
'Rocky' Balboa no se olvida de Alianza Lima y sueña con su revancha tras perder final en 2019: "Me lo merezco"

'Rocky' Balboa no se olvida de Alianza Lima y sueña con su revancha tras perder final en 2019: "Me lo merezco"

LEER MÁS
Roberto Mosquera sobre misión para salvar del descenso a Alianza Universidad: "No soy Batman ni Robin, el trabajo es arduo"

Roberto Mosquera sobre misión para salvar del descenso a Alianza Universidad: "No soy Batman ni Robin, el trabajo es arduo"

LEER MÁS
Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

LEER MÁS
Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

Nolberto Solano se suma a la polémica del cruce de Hernán Barcos con Álex Valera y desde Pakistán deja dura crítica: "Algo debe saber"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Esta es la historia de Duke, el perro que fue elegido 'alcalde' 4 veces en un pueblo de EEUU

Iquitos: motociclista fallece tras ser embestido por cisterna

Deportes

Champions League: Los únicos jugadores peruanos que ganaron la 'Orejona' en la historia

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Alineación de Barcelona SC vs Cuenca Juniors EN VIVO HOY por la Copa Ecuador 2025: sigue AQUÍ el partido

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Poder Judicial: ordenan sancionar al Jurado Nacional de Elecciones por no inscribir al partido de Duberlí Rodríguez

Juliana Oxenford critica posible salida del Perú de la Corte IDH: "Están haciendo exactamente lo mismo que Fujimori"

¡Como si fuera el presidente!: ministros defienden a Nicanor Boluarte de allanamiento en su domicilio

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota