Colombia vs Bolivia: fecha, hora y canal del partido en Barranquilla por Eliminatorias 2026

Todo va quedando listo para la recta final de las Eliminatorias 2025. La definición será dramática en algunos casos como el Colombia vs Bolivia, ya que ambos tienen chances de clasificar al Mundial 2026. El cuadro 'cafetero', liderado por James Rodríguez y Luis Díaz, quiere alcanzar a Paraguay y meterse directo a la máxima cita del fútbol. Por otro lado, Bolivia no quiere renunciar al sueño mundialista.

La selección colombiana se ubica en zona de repechaje con 22 puntos, pero pretende asegurar su 'boleto' en la fecha doble. En cambio, los bolivianos urgen de una victoria con 17 puntos en la antepenúltima casilla de la tabla de posiciones de las Eliminatorias. Sinn duda, un partidazo.

¿Cuándo juega Colombia contra Bolivia por las Eliminatorias 2026?

El partido entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará este jueves 4 de setiembre, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana). El estadio que albergará este cotejo será el caluroso e imponente Estadio Metropolitano de Barranquilla. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo podría consumar su clasificación a la cita mundialista con un triunfo.

¿A qué hora juega Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

En suelo peruano, el compromiso entre Colombia vs Bolivia por las Eliminatorias 2026 se disputará desde las 6.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 5.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.

¿Dónde ver Colombia ante Bolivia por las Eliminatorias 2026?

La transmisión del choque entre Colombia vs Bolivia por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de Movistar Eventos y Movistar App. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE GRATIS de La República Deportes.