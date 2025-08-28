HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute
Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     Ratifican multa de S/2,4 millones contra Alianza por apagón en Matute     
Deportes

Paraguay vs Ecuador: fecha, hora y canal del partido en Defensores del Chaco por Eliminatorias 2026

La selección paraguaya busca asegurar como local su clasificación al Mundial, mientras que la Tri ya logró su boleto. Ninguno de los dos equipos ha presentado todavía su lista de convocados.

Ecuador y Paraguay empataron sin goles en la primera rueda de las eliminatorias 2026. Foto: AFP
Ecuador y Paraguay empataron sin goles en la primera rueda de las eliminatorias 2026. Foto: AFP

Las selecciones de Paraguay y Ecuador tienen objetivos distintos en el partido que las enfrentará por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Mientras que la Albirroja quiere asegurar de una vez por todas su clasificación, la Tri busca conservar su ventajoso segundo lugar en la tabla de posiciones, más allá de que ya obtuvo su boleto a la Copa del Mundo en la jornada previa.

Ni Sebastián Beccacece ni Gustavo Alfaro, técnicos de ambas escuadras, han revelado todavía su lista de convocados. Aun así, la expectativa es enorme entre los hinchas paraguayos, que ya agotaron todas las entradas puestas a la venta y colmarán las tribunas del estadio Defensores del Chaco.

PUEDES VER: Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Messi en su país por Eliminatorias

lr.pe

¿Cuándo jugará Paraguay vs Ecuador?

El partido Paraguay vs Ecuador se jugará este jueves 4 de septiembre, al igual que el resto de encuentros en esta penúltima jornada de eliminatorias.

¿A qué hora será el partido Paraguay vs Ecuador?

En territorio paraguayo, el cruce entre la Albirroja y la Tri empezará a las 8.30 p. m. Para suelo ecuatoriano, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. (mismo horario en Perú).

¿Qué canal transmitirá Paraguay vs Ecuador?

La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal GEN en Paraguay. En Ecuador, se podrá ver por las pantallas de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Por último, desde Perú será televisado por el canal Movistar Eventos 2.

Notas relacionadas
Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

Uruguay sorprende con precio de las entradas para hinchas peruanos en partido por Eliminatorias

LEER MÁS
Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

Argentina vs Venezuela: fecha, hora y canal para ver el último partido de Lionel Messi en su país por las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

Edwin Oviedo reveló el jugoso sueldo que Reimond Manco recibió tras su paso por Qatar a pesar de no jugar ningún partido: "No duró mucho tiempo"

LEER MÁS
Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

Indecopi ratifica multa de más de 2,4 millones a Alianza Lima y medida correctiva por apagón en la final del 2023 ante Universitario en Matute

LEER MÁS
Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

Jugador de Binacional relata el trágico momento que vive tras descenso de la Liga 1: "Todos quedamos a la deriva"

LEER MÁS
Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

Edison Flores bromeó sobre la posible transferencia de Álex Valera al fútbol brasileño: ''Al Santos de Ica''

LEER MÁS
Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga

Así quedaron conformados los equipos en la Champions League 2025-2026: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales en la Fase Liga

LEER MÁS
Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

Colo Colo anuncia "clásico de la hermandad" ante Alianza Lima como parte de la celebración por su centenario

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Orquesta Candela se une con Joysi Love y lanzan nueva versión de ‘Todavía’: "Queremos llevar la cumbia por todo el mundo"

Milenka queda en shock y rompe en llanto en plena visita a un cementerio: ''No puedo''

Sujeto confiesa haber asesinado a chofer de bus de la línea '505' por el monto de S/2,000

Deportes

Rivales del Real Madrid en la Champions League 2025-2026: cruces confirmados, horarios y canales de TV para ver la Fase Liga

Barcelona en la Champions League 2025-2026: rivales confirmados, fixture, fechas y cómo se define la clasificación

Así quedaron conformados los equipos en fase liga: Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales de la Champions League 2025-2026

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Pedro Castillo: piden que Patricia Benavides, Marita Barreto, Harvey Colchado y congresistas declaren en juicio por golpe de Estado

Fredy Hinojosa reemplaza a Santiváñez: Dina Boluarte lo designa como jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental

Gobierno de Dina Boluarte designa a nueva jefa de IRTP a periodista cercana a Juan José Santiváñez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota