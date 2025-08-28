Paraguay vs Ecuador: fecha, hora y canal del partido en Defensores del Chaco por Eliminatorias 2026

Ecuador y Paraguay empataron sin goles en la primera rueda de las eliminatorias 2026. Foto: AFP

Ecuador y Paraguay empataron sin goles en la primera rueda de las eliminatorias 2026. Foto: AFP

Las selecciones de Paraguay y Ecuador tienen objetivos distintos en el partido que las enfrentará por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. Mientras que la Albirroja quiere asegurar de una vez por todas su clasificación, la Tri busca conservar su ventajoso segundo lugar en la tabla de posiciones, más allá de que ya obtuvo su boleto a la Copa del Mundo en la jornada previa.

Ni Sebastián Beccacece ni Gustavo Alfaro, técnicos de ambas escuadras, han revelado todavía su lista de convocados. Aun así, la expectativa es enorme entre los hinchas paraguayos, que ya agotaron todas las entradas puestas a la venta y colmarán las tribunas del estadio Defensores del Chaco.

¿Cuándo jugará Paraguay vs Ecuador?

El partido Paraguay vs Ecuador se jugará este jueves 4 de septiembre, al igual que el resto de encuentros en esta penúltima jornada de eliminatorias.

¿A qué hora será el partido Paraguay vs Ecuador?

En territorio paraguayo, el cruce entre la Albirroja y la Tri empezará a las 8.30 p. m. Para suelo ecuatoriano, se podrá seguir a partir de las 6.30 p. m. (mismo horario en Perú).

¿Qué canal transmitirá Paraguay vs Ecuador?

La transmisión por TV de este cotejo estará a cargo del canal GEN en Paraguay. En Ecuador, se podrá ver por las pantallas de El Canal del Fútbol y Zapping Sports. Por último, desde Perú será televisado por el canal Movistar Eventos 2.