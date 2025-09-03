HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP
Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     Sismo se registró hoy, miércoles 3 de septiembre, según IGP     
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela
Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     Últimas noticias del ataque de EE.UU. a Venezuela     
Deportes

Alineaciones de Brasil contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La selección brasileña recibe a la Roja sin presiones al estar ya clasificada para el Mundial. El exequipo de Ricardo Gareca, en cambio, llega eliminado y jugará solo por cumplir.

Brasil tendrá varias bajas ante Chile, pero igual se perfila como favorito. Foto: composición de LR/CBF/La Roja
Brasil tendrá varias bajas ante Chile, pero igual se perfila como favorito. Foto: composición de LR/CBF/La Roja

El partido entre Brasil y Chile es uno de los que menos expectativas despierta para esta fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. La Canarinha y la Roja no se juegan nada en este cruce, pues la primera ya está clasificada y la segunda quedó eliminada en la jornada previa.

Pese a las bajas importantes que presenta, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se perfila como favorito para ganar. El combinado sureño tomará este primer encuentro tras la salida de Ricardo Gareca como el inicio de la renovación.

PUEDES VER: Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: 'No son eternos'

lr.pe

Posibles alineaciones de Brasil contra Chile

Estos serían los equipos titulares de Brasil y Chile para el partido de eliminatorias.

  • Brasil: Alisson, Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro.
  • Chile: Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Bajas de Brasil contra Chile

Para este compromiso, el entrenador Carlo Ancelotti dejó fuera de su convocatoria a Vinicius Jr. (suspendido), Endrick, Alex Sandro, Vanderson, Matheus Cunha y Joelinton (lesionados) y Neymar, Militao y Rodrygo (decisión técnica).

En tanto, el DT Nicolás Córdova no citó a históricos como Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal en su afán de buscar la renovación del equipo. En cuanto a lesiones, los convocados Felipe Loyola, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic preocupan por su estado.

PUEDES VER: Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente

lr.pe

Próximos partidos para Brasil y Chile

El siguiente cotejo de la selección brasileña será contra Bolivia en El Alto, el próximo martes 9 de septiembre, por la jornada 18 de las eliminatorias sudamericanas. La selección chilena, por su parte, recibirá a Uruguay en Santiago, el mismo día y por la misma fecha del certamen.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado de Brasil ante Chile por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Brasil vs Chile: día, horal y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

Brasil vs Chile: día, horal y canal TV del partido por Eliminatorias en el estadio Maracaná

LEER MÁS
Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: "No son eternos"

Nuevo DT de Chile sigue línea de Ricardo Gareca y explica por qué 'borró' a los últimos históricos: "No son eternos"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

Hinchas de la U. de Chile reciben durísima sanción en Argentina tras hechos de violencia ante Independiente por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

LEER MÁS
Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

Oliver Sonne sorprende al revelar que aceptaría jugar en inédita posición ante Uruguay por Eliminatorias: "Sí puedo"

LEER MÁS
Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

Nolberto Solano sufrió catastrófico debut como DT de la selección de Pakistán: recibió 8 goles y fue expulsado

LEER MÁS
Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

Cecilio Waterman y su venturoso presente en Chile: de decepcionar en Alianza Lima a ser goleador y candidato a campeón

LEER MÁS
Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

Árbitro Jordi Espinoza contesta con cita bíblica tras publicación de Renzo Garcés: "El hipócrita con la boca daña a su prójimo"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Deportes

Regalan entradas para el Perú vs Uruguay por las Eliminatorias: la razón por la cual la AUF tomó drástica media

Paolo Guerrero fue contactado desde Brasil tras deslumbrante debut de Erick Noriega: "La gente de Gremio está..."

¿Qúé resultados necesita Perú para lograr el milagro y clasificar al repechaje de las Eliminatorias 2026?

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota