Brasil tendrá varias bajas ante Chile, pero igual se perfila como favorito. Foto: composición de LR/CBF/La Roja

El partido entre Brasil y Chile es uno de los que menos expectativas despierta para esta fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas. La Canarinha y la Roja no se juegan nada en este cruce, pues la primera ya está clasificada y la segunda quedó eliminada en la jornada previa.

Pese a las bajas importantes que presenta, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti se perfila como favorito para ganar. El combinado sureño tomará este primer encuentro tras la salida de Ricardo Gareca como el inicio de la renovación.

Posibles alineaciones de Brasil contra Chile

Estos serían los equipos titulares de Brasil y Chile para el partido de eliminatorias.

Brasil : Alisson, Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro.

: Alisson, Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Marquinhos, Vanderson, Casemiro, Bruno Guimarães, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Raphinha y João Pedro. Chile: Lawrence Vigouroux, Gabriel Suazo, Benjamín Kuscevic, Matías Sepúlveda, Fabián Hormazábal, Rodrigo Echeverría, Felipe Loyola, Darío Osorio, Lucas Assadi, Lucas Cepeda y Gonzalo Tapia.

Bajas de Brasil contra Chile

Para este compromiso, el entrenador Carlo Ancelotti dejó fuera de su convocatoria a Vinicius Jr. (suspendido), Endrick, Alex Sandro, Vanderson, Matheus Cunha y Joelinton (lesionados) y Neymar, Militao y Rodrygo (decisión técnica).

En tanto, el DT Nicolás Córdova no citó a históricos como Alexis Sánchez, Gary Medel y Arturo Vidal en su afán de buscar la renovación del equipo. En cuanto a lesiones, los convocados Felipe Loyola, Bruno Barticciotto y Benjamín Kuscevic preocupan por su estado.

Próximos partidos para Brasil y Chile

El siguiente cotejo de la selección brasileña será contra Bolivia en El Alto, el próximo martes 9 de septiembre, por la jornada 18 de las eliminatorias sudamericanas. La selección chilena, por su parte, recibirá a Uruguay en Santiago, el mismo día y por la misma fecha del certamen.