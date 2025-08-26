El 'Clásico' no gozó de buen fútbol, pero si de varias polémicas. Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron un tenso careo en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El experimentado delantero 'parchó' al goleador de la 'U' por insultarlo en la cancha y decirle 'muerto'. Por este motivo, el 'Pirata' disparó todas las balas en zona mixta y soltó fuertes declaraciones e incluso comentó que Valera rechazó al Perú.

Sin embargo, Reimond Manco salió en defensa de Valera y cuestionó la actitud de Hernán Barcos luego del discreto empate entre Alianza Lima ante Universitario por la Liga 1 2025. El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad con en el programa 'Denganche'.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos?

El 'Rei' : Independientemente de lo que uno hable en la cancha, se pueden decir 1000 cosas e incluso te recuerdan tu vieja, pero llevarlo más allá ahí la ca***", reveló Manco en 'Juego Cruzado'. "Fue un exceso decir que defiende el país más que él. La verdad fue innecesario declarar eso", apuntó el recordado volante de los 'Jotitas'.

Eddie Fleischman se refirió a la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Valera le mentó la madre a un árbitro en televisión. Valera no quiso ir a la Copa América por un presunto tema personal, pero sí iba a todo lo que tenía que ver con Universitario. Después de la Copa América tampoco atendió otra convocatoria. Surgieron las versiones de algún problema de vestuario, alguna tomó más peso como no tolerar la suplencia o estar por detrás de Guerrero. (...) Barcos, indignado, le dice lo que le dice. Al margen de que les guste la forma o no, parte de la maduración del jugador peruano está en saberse ubicar", apuntó en el programa 'Fuego Cruzado'.

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Valera luego del Clásico?

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró en zona mixta.