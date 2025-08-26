HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

El 'Clásico' dejó más polémicas que buen fútbol. Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron un tenso altercado durante el partido entre Alianza Lima y Universitario en el Clausura 2025.

Hernán Barcos perdió los papeles con Valera y lanzó fuerte declaración. Foto: Lr/Denganche
Hernán Barcos perdió los papeles con Valera y lanzó fuerte declaración. Foto: Lr/Denganche

El 'Clásico' no gozó de buen fútbol, pero si de varias polémicas. Hernán Barcos y Alex Valera protagonizaron un tenso careo en el Monumental por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El experimentado delantero 'parchó' al goleador de la 'U' por insultarlo en la cancha y decirle 'muerto'. Por este motivo, el 'Pirata' disparó todas las balas en zona mixta y soltó fuertes declaraciones e incluso comentó que Valera rechazó al Perú.

Sin embargo, Reimond Manco salió en defensa de Valera y cuestionó la actitud de Hernán Barcos luego del discreto empate entre Alianza Lima ante Universitario por la Liga 1 2025. El exfutbolista no pudo ocultar su incomodidad con en el programa 'Denganche'.

PUEDES VER: Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre las polémicas declaraciones de Hernán Barcos?

El 'Rei' : Independientemente de lo que uno hable en la cancha, se pueden decir 1000 cosas e incluso te recuerdan tu vieja, pero llevarlo más allá ahí la ca***", reveló Manco en 'Juego Cruzado'. "Fue un exceso decir que defiende el país más que él. La verdad fue innecesario declarar eso", apuntó el recordado volante de los 'Jotitas'.

PUEDES VER: Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

lr.pe

Eddie Fleischman se refirió a la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Valera le mentó la madre a un árbitro en televisión. Valera no quiso ir a la Copa América por un presunto tema personal, pero sí iba a todo lo que tenía que ver con Universitario. Después de la Copa América tampoco atendió otra convocatoria. Surgieron las versiones de algún problema de vestuario, alguna tomó más peso como no tolerar la suplencia o estar por detrás de Guerrero. (...) Barcos, indignado, le dice lo que le dice. Al margen de que les guste la forma o no, parte de la maduración del jugador peruano está en saberse ubicar", apuntó en el programa 'Fuego Cruzado'.

PUEDES VER: Mauro Cantoro arremete contra Hernán Barcos y sus polémicas declaraciones contra Valera tras el Clásico: "Está loco"

lr.pe

¿Qué dijo Hernán Barcos sobre Valera luego del Clásico?

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dije a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró en zona mixta.

Notas relacionadas
Reimond Manco y su sorpresivo comentario por convocatoria de Valera en Perú tras ausencias de Paolo Guerrero y Carrillo: "Da que pensar mal"

Reimond Manco y su sorpresivo comentario por convocatoria de Valera en Perú tras ausencias de Paolo Guerrero y Carrillo: "Da que pensar mal"

LEER MÁS
Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

LEER MÁS
Reimond Manco explica lo que falta a los equipos peruanos para conquistar la Copa Libertadores: ''Son otras realidades''

Reimond Manco explica lo que falta a los equipos peruanos para conquistar la Copa Libertadores: ''Son otras realidades''

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos durante el clásico: "Pasa por ahí y le dice..."

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

LEER MÁS
¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota