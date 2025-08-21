Reimond Manco habló sobre la realidad del fútbol peruano y explicó por qué ningún club del país, hasta la fecha, puede conquistar la Copa Libertadores. | Foto: composición LR/Agencia País

Reimond Manco habló sobre la realidad del fútbol peruano y explicó por qué ningún club del país, hasta la fecha, puede conquistar la Copa Libertadores. | Foto: composición LR/Agencia País

Reimond Manco habló en un reciente podcast sobre las complejidades que enfrentan los equipos peruanos al disputar un torneo de alto nivel como la Copa Libertadores. En ese sentido, el exfutbolista se sinceró al señalar las diferencias con países como Brasil, que no solo supera ampliamente en lo económico, sino también en infraestructura, preparación física y mentalidad competitiva, lo que genera una brecha importante cuando se enfrentan a equipos de gran envergadura.

¿Qué necesitan los equipos peruanos para poder ganar la Copa Libertadores?

Según el popular 'Rei', el nivel del fútbol peruano está muy por debajo del presupuesto que maneja el fútbol brasileño. Además, destacó que la calidad de los jugadores que provienen de las mejores ligas de Europa y llegan al Brasileirao con cartel de estrellas dificulta aún más recortar esa distancia:

“Para que un equipo peruano juegue, pelee y se arme para llegar a una final de la Copa Libertadores, tiene que tener el presupuesto que manejan River Plate, Flamengo, Fluminense y Palmeiras. Hace poco (Palmeiras), por ejemplo, compraron a Vítor Roque por US$20 millones, procedente del Barcelona. También adquirieron al paraguayo Sosa por US$15 millones, proveniente de la Premier League”, aseguró.

En ese contexto, el exfutbolista hizo una reflexión y le planteó a su compañero de transmisión si un equipo peruano estaba en condiciones de realizar ese tipo de adquisiciones. De inmediato, argumentó que la realidad deportiva del país muestra que los clubes del Perú todavía están muy lejos de competir en ese nivel de inversión.

"Yo te pregunto: ¿qué equipo peruano está capacitado para hacer este tipo de contrataciones? Son otras realidades", afirmó, dejando en claro la diferencia abismal que existe en el panorama real entre el fútbol peruano y el brasileño.

Las dos únicas copas internacionales para el fútbol peruano

A pesar de la distante realidad que existe actualmente entre el fútbol peruano y de los demás países de la región, Reimond Manco y su compañero de podcast hablaron sobre la gesta del Cienciano entre el 2003 y 2004 cuando ganó la Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana respectivamente:

“Puede ser que un equipo peruano salga campeón, pero eso ocurre cada treinta años. Después de que Cienciano ganó la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ¿a cuántas finales más llegó? A ninguna. Esas cosas suceden cuando los mundos se alinean y te tocan llaves accesibles, que vas superando de a pocos. Definitivamente, no se dan así nomás”, sentenció.

La supremacía del fútbol brasileño y argentino en la región

Asimismo, el exfutbolista opinó sobre la gran supremacía de los equipos brasileños y argentinos en la Copa Libertadores, resaltando que para alcanzar la gloria eterna se debe contar con las herramientas necesarias.

''No es tan fácil, la cosa tener para lograrlo. El fútbol se juega con dos brazos y dos piernas, pero hay equipos ganan la Libertadores que no tienen un súper plantel y tienen la fortuna de que se alineen los planetas. Por eso, normalmente los campeones son los argentino o los brasileños'', recalcó.