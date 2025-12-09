HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Alianza Lima se enfrenta a Zhetysu VC en el Mundial de Clubes de Vóley 2025, donde buscará reponerse de la dura derrota ante Osasco. Sigue el encuentro AQUÍ.

Alianza Lima vs hetysu VC EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos
Alianza Lima vs hetysu VC EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Foto: composición LR/ Betsabeth De Los Santos

Tras la dura derrota en su debut en el Mundial de Clubes frente a Osasco, Alianza Lima tendrá otra oportunidad para conseguir una victoria, aunque no la tendrá fácil, pues jugará contra Zhetysu VC, el vigente campeón asiático, este miércoles 10 desde las 11:30 a.m. (hora peruana). El encuentro de vóley se podrá seguir por la señal de Latina (canal 2); no obstante, también tienes la opción de seguir el compromiso aquí, en La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado minuto a minuto para que no te lo pierdas.

El equipo de Taldykorgan es un rival al que se debe prestar atención, pues ganó su último torneo en la temporada 2024-25 y acumula nueve conquistas en la Copa de Kazajistán y cuatro en la Supercopa.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima, tras su debut en el torneo, enfrentará a Zhetysu este miércoles 10 de diciembre desde las 11:30 a.m. (hora peruana). El encuentro podrá verse en varios países; solo debes revisar los distintos horarios según tu ubicación.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.
  • Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.
  • Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 p.m.
  • México: 10:30 a.m.
  • España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El duelo entre Alianza Lima y Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Latina (canal 2 en televisión abierta). Además, el encuentro estará disponible por streaming mediante la app de Latina y por CazéTV en YouTube. Asimismo, Volleyballworld tiene previsto realizar la transmisión del partido en su plataforma.

