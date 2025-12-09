Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO por el Mundial de Clubes de Vóley 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Tras la dura derrota en su debut en el Mundial de Clubes frente a Osasco, Alianza Lima tendrá otra oportunidad para conseguir una victoria, aunque no la tendrá fácil, pues jugará contra Zhetysu VC, el vigente campeón asiático, este miércoles 10 desde las 11:30 a.m. (hora peruana). El encuentro de vóley se podrá seguir por la señal de Latina (canal 2); no obstante, también tienes la opción de seguir el compromiso aquí, en La República Deportes, que te llevará el marcador actualizado minuto a minuto para que no te lo pierdas.

El equipo de Taldykorgan es un rival al que se debe prestar atención, pues ganó su último torneo en la temporada 2024-25 y acumula nueve conquistas en la Copa de Kazajistán y cuatro en la Supercopa.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Zhetysu VC por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

Alianza Lima, tras su debut en el torneo, enfrentará a Zhetysu este miércoles 10 de diciembre desde las 11:30 a.m. (hora peruana). El encuentro podrá verse en varios países; solo debes revisar los distintos horarios según tu ubicación.

Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 a.m.

Bolivia y Venezuela: 12:30 p.m.

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 1:30 p.m.

México: 10:30 a.m.

España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025?

El duelo entre Alianza Lima y Zhetysu por el Mundial de Clubes de Vóley 2025 podrá verse EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal de Latina (canal 2 en televisión abierta). Además, el encuentro estará disponible por streaming mediante la app de Latina y por CazéTV en YouTube. Asimismo, Volleyballworld tiene previsto realizar la transmisión del partido en su plataforma.