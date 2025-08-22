HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco revela su favorito previo al clásico entre Alianza Lima y Universitario: "Será un partido muy especial"

Reimond Manco analizó el Clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, resaltando la importancia del partido. Es importante destacar que los últimos 'Clásicos' sacaron técnicos.

Reimond Manco analizó el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Foto: Lr/ A Presión
Reimond Manco analizó el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Foto: Lr/ A Presión

Reimond Manco, fiel a su estilo, calentó la previa del Universitario vs Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 se enfrenta al rival de toda la vida. Ambos equipos dejaron buenas sensaciones a nivel internacional y ahora buscarán plasmar esa jerarquía en el plano local. Los 'Clásicos' suelen ser peleados y reñidos e incluso en en las últimas ediciones fueron tan determinantes que acabaron con el ciclo de los técnicos.

El exfutbolista analizó lo que se viene entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, este domingo 24 de agosto, en el Estadio Monumental. El actual comentarista de 'Línea de 5' sorprendió al revelar su favorito para llevarse el importante partido.

PUEDES VER: Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

lr.pe

Alianza Lima o Universitario: ¿Quién se lleva el Clásico, según Reimond Manco?

El recordado 'Jotita' no pudo ocultar su agradó futbolístico por Alianza Lima a nivel internacional. "Los clásicos siempre son un partido distinto. A mí me gusta el momento en el que llega el equipo aliancista al clásico", enfatizó Reimond Manco. "Va a ser un partido muy especial, con el presente de Alianza y con la 'U' herida después de la llave con Palmeiras", apuntó Manco en Denganche en el programa Línea de 5.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: "No fueron mejores"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Edison Flores?

El exfutbolista no dudó en cuestionar a Flores: "Lo que me sorprende es que 'Orejas' no levante y es ahí donde a la 'U' le está costando generar jugadas claras o rematar más al arco en Copa Libertadores. Creo que pasa por eso", reveló Manco en 'Línea de 5'. Asimismo, admitió que sigue confiando en él. "Orejas es fundamental en el esquema de Fossati y como compañero de Valera", apuntó en el canal de YouTube.

PUEDES VER: Kevin Borjas vuelve a la pelear en la UFC en Shangai: hora y canales para ver el imperdible combate del peruano

lr.pe

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja. Estamos compitiendo en Copa Libertadores", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.

