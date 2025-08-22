Reimond Manco, fiel a su estilo, calentó la previa del Universitario vs Alianza Lima por la séptima fecha del Torneo Clausura. El bicampeón de la Liga 1 se enfrenta al rival de toda la vida. Ambos equipos dejaron buenas sensaciones a nivel internacional y ahora buscarán plasmar esa jerarquía en el plano local. Los 'Clásicos' suelen ser peleados y reñidos e incluso en en las últimas ediciones fueron tan determinantes que acabaron con el ciclo de los técnicos.

El exfutbolista analizó lo que se viene entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, este domingo 24 de agosto, en el Estadio Monumental. El actual comentarista de 'Línea de 5' sorprendió al revelar su favorito para llevarse el importante partido.

Alianza Lima o Universitario: ¿Quién se lleva el Clásico, según Reimond Manco?

El recordado 'Jotita' no pudo ocultar su agradó futbolístico por Alianza Lima a nivel internacional. "Los clásicos siempre son un partido distinto. A mí me gusta el momento en el que llega el equipo aliancista al clásico", enfatizó Reimond Manco. "Va a ser un partido muy especial, con el presente de Alianza y con la 'U' herida después de la llave con Palmeiras", apuntó Manco en Denganche en el programa Línea de 5.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Edison Flores?

El exfutbolista no dudó en cuestionar a Flores: "Lo que me sorprende es que 'Orejas' no levante y es ahí donde a la 'U' le está costando generar jugadas claras o rematar más al arco en Copa Libertadores. Creo que pasa por eso", reveló Manco en 'Línea de 5'. Asimismo, admitió que sigue confiando en él. "Orejas es fundamental en el esquema de Fossati y como compañero de Valera", apuntó en el canal de YouTube.

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Alianza Lima?

El encuentro entre Universitario vs Alianza Lima se podrá seguir por Liga 1 Play de manera online. Si no cuentas con esta posibilidad, puedes unirte a la cobertura gratis que realizará La República Deportes.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la programación del Universitario vs Alianza Lima?

"Nos condicionan innecesariamente a jugar el domingo, es claro que hay una ventaja deportiva que no es para nosotros, jamás pido ventaja, no me gusta que me saquen ventaja. Estamos compitiendo en Copa Libertadores", reveló el técnico de Universitario de Deportes en zona mixta.