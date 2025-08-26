La disputa entre Hernán Barcos y Álex Valera continúa provocando diversas reacciones. El conflicto entre ambos futbolistas se originó durante el reciente clásico del Torneo Clausura 2025, cuando un comentario del 'Pirata' hacia el delantero de Universitario comenzó a generar controversia. No obstante, la situación se intensificó tras las declaraciones de Barcos post partido. Este episodio ha desatado un encendido debate, dividiendo opiniones: mientras algunos critican al atacante de 41 años por supuestamente transgredir ciertos códigos, otros han salido en su defensa, como es el caso de Eddie Fleischman y ahora Mr. Peet.

En la reciente edición de 'A Presión con Mr. Peet', el narrador de fútbol defendió al 'Pirata' y aseguró que no rompió ningún código, ya que en su critica a Álex Valera no hubo faltas de respeto. Además, fue enfático en señalar que la avalancha de críticas hacia el delantero de Alianza Lima se da porque no es peruano, ya que si un compatriota insulta, tal como ocurrió en su momento con Jean Ferrari y Jairo Concha cuando insultaron a Bruno Marioni, no pasa nada. El presentador de TV manifestó que nadie se "horrorizó" de la misma manera cuando el exgerente deportivo íntimo recibió agravios.

Mr. Peet se pronuncia tras la controversia entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Barcos no le falta el respeto a nadie. Ha contado una situación que se dio en la cancha. Me parece que lo que se opina contra Barcos tiene que ver con un chauvinismo tonto, estúpido, porque yo no vi por ejemplo cuando Ferrari y Concha insultaron a Bruno Marioni. Ahí nadie reaccionó, cuando un peruano lo hace ahí nadie dice nada. Barcos ni si quiera ha insultado y salta todo el mundo, dicen que rompió los códigos. ¿En qué momento? Los códigos afloran según la camiseta. Ferrari sale en conferencia por la FPF criticando a Barcos. ¿Por qué tendría que disculparse Hernán? ¿Alguien le dijo a Ferrari o a Jairo Concha que se disculpen cuando insultaron a Marioni y a Alianza? Nadie dijo nada porque son peruanos. Hernán no utilizó ninguno de los adjetivos que mencionaron ellos, solo dijo 'a mí no me va a venir a faltar el respeto un tipo que se negó a jugar por Perú'. ¿Dónde está la falta de códigos?", argumentó.

Mr. Peet cuestionó que el exadministrador de la 'U' haya tenido ese tipo de declaraciones, sobre todo ahora que tiene un cargo dentro de la Federación y debe ser más objetivo. Además, aseguró que el 'Pirata' solo contó lo que pasó dentro de un campo de juego y no algo que sucedió de manera aislada, por lo que no transgredió algún código. "Hay tipos que se arañan porque dicen que le faltó el respeto al país. Se defiende según la amistad y la nacionalidad. Hoy hay exfutbolistas que hacen podcast. ¿Acaso no faltan los códigos cuando invitan a alguien y le preguntan 'no te acuerdas cuando le pegaste a tal persona'?. ¿Eso no es faltar códigos? Solo cuando les conviene se rompe los códigos", apuntó.

Mr. Peet asegura que crítica a Hernán Barcos se da porque es ídolo y sigue vigente

Finalmente, manifestó que aquellos que arremeten contra el capitán de Alianza Lima, hoy máximo goleador extranjero en la historia del club, lo hacen porque le tienen envidia y les molesta que siga siendo protagonista a su edad.

"A Barcos hay gente que le tiene una bronca porque es crack. Hay tipos que le jode que Hernán sea ídolo, que tenga vigencia, He visto a gente hablando de códigos, hay que ser caraduras para hablar de códigos. Se escandalizan porque es Barcos, lo tienen anotado, quieren que fracase. No tener códigos también es afanarle a la pareja de un amigo, no tener códigos es también quedarse con el puesto de un compañero o de un disque hermano", acotó.