El último clásico entre Universitario y Alianza Lima, que terminó en empate sin goles, dejó una polémica lejos del resultado final. El tenso cruce entre Álex Valera y Hernán Barcos continúa generando diversas reacciones, algunos respaldaron al 'Pirata' y otros defendieron a Valera. Todo inició cuando en el campo del Monumental ambos futbolistas cruzaron palabras. Las imágenes mostraron lo que el atacante íntimo le dijo a 'Valegol'. Sin embargo, la respuesta del atacante peruano no se pudo apreciar con exactitud. En conferencia de prensa, Barcos evitó detallar ello y solo mencionó que recibió insultos.

Este martes 26, el 'Tigrillo' Navarro contó lo que Álex Valera le habría dicho a Hernán Barcos. Según el comentarista deportivo, el delantero de 29 años solo le mencionó que acelere la jugada y no esté reclamando. Tras ello, cuestionó las declaraciones del 'Pirata' post partido asegurando que su reacción fue excesiva.

'Tigrillo' Navarro contó su versión sobre el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Hernán Barcos le estaba reclamando al árbitro y Valera pasa por ahí y le dice 'ya juega la pelota y deja de estar reclamando'. ¿Eso es una falta de respeto para el 'Pirata'?", comenzó diciendo. Como se recuerda, la acción entre ambos delanteros se dio luego de que el árbitro Jordi Espinoza pitara una falta a favor de Alianza Lima debido a la dura falta que recibió Guillermo Enrique por parte de Jesús Castillo, quien fue amonestado con amarilla.

El presentador de TV criticó al atacante argentino nacionalizado peruano por decir que ha hecho más que el futbolista de Universitario en el país.

"Valera no se refiere al tema después, dijo que fueron cosas que suceden en la cancha, pero el 'Pirata' dice que no, que no puede ser posible que un jugador que no ha aceptado jugar por la selección... y al final termina diciendo que ha hecho más por el país que Valera. ¿Qué ha hecho por el Perú? Claro, cuando se trata de minimizar, eso no es falta de respeto", agregó.