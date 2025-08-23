HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Reimond Manco y su sorpresivo comentario por convocatoria de Valera en Perú tras ausencias de Paolo Guerrero y Carrillo: "Da que pensar mal"

El exjugador se refirió a lo que será el regreso de Álex Valera a la selección peruana en medio de los rumores de un supuesto conflicto con Guerrero y Carrillo, ambos ausentes en esta convocatoria.

Álex Valera jugó por última vez por Perú en noviembre del 2024. Foto: composición LR/captura de 'Denganche'/Andina
Álex Valera jugó por última vez por Perú en noviembre del 2024. Foto: composición LR/captura de 'Denganche'/Andina

Álex Valera alista su regreso a la selección peruana tras casi un año de ausencia. En recientes declaraciones, el jugador de Universitario aseguró que pudo resolver las cuestiones personales que tenía y que se encuentra listo para recibir el llamado de Óscar Ibáñez en Perú para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026. El regreso del atacante nacional ha generado varias reacciones. Reimond Manco, quien ahora se desempeña como comentarista en programas streaming, fue uno de los que se refirió al tema.

En el programa 'Línea de 5', el ex 'Jotita' puso sobre la mesa los rumores de un supuesta problema entre Álex Valera con Paolo Guerrero o André Carrillo, algo que generaba su ausencia en los últimos encuentros de la Bicolor. Cabe precisar que este presunto conflicto nunca llegó a corroborarse. Tanto el 'Depredador' como la 'Culebra' negaron alguna pelea con el delantero de la 'U', quien hasta ahora no se ha pronunciado sobre el tema.

PUEDES VER: Álex Valera y su firme postura sobre regresar a la selección peruana tras meses de ausencia: 'Hablé con Óscar Ibáñez'

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la convocatoria de Álex Valera en Perú?

La suspicacia por parte de Manco se produce tras el regreso de Valera en medio de las ausencias de Paolo Guerrero y André Carrillo, quienes se encuentran lesionados.

"Lo que es cierto es que hay una suspicacia porque nunca hubo una aclaración por parte de Valera. Él ha dicho que tiene un problema personal y está bien. Ahora, da la casualidad de que no estén ni Paolo ni Carrillo y ahora se terminó el problema personal y él sí pueda volver. No estoy dando a entender de que sea algo personal entre ellos, pero es lo que se ha venido especulando", dijo.

Posteriormente, el exfutbolista de Juan Aurich cuestionó al delantero de 29 años por la postura adoptada de jugar con la 'U' y no hacerlo con la Bicolor. "Da la situación que pasa esto y ahora sí está convocado. Esto da que pensar mal, pero no quiere decir que haya pasado algo. Sea cual sea su problema personal, algo que solo le incumbe a él, no puedo entender que sí le de para jugar con Universitario y no con la selección", apuntó.

PUEDES VER: Defensa de U. Católica minimizó triunfo y clasificación de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'No fueron mejores'

lr.pe

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para enfrentar a Uruguay y Paraguay?

Óscar Ibáñez anunciará la lista de convocados para la última jornada doble de la selección peruana en las Eliminatorias Sudamericanas este domingo 24 de agosto en horas de la noche.

