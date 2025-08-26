La polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera sigue generando reacciones. Ambos jugadores tuvieron un enfrentamiento durante el último clásico por el Torneo Clausura 2025, algo que comenzó a generar controversia por lo que le dijo el ´Pirata' al atacante de Universitario. Sin embargo, todo estalló tras las declaraciones del delantero de Alianza Lima en zona mixta, después del cotejo. Este tema ha encendido el debate y ha ocasionado opiniones divididas. Algunos señalan que el atacante íntimo rompió los códigos y otros optaron por respaldarlo. Este es el caso de Eddie Fleischman.

El comunicador criticó a Álex Valera por algunas actitudes cuestionables que ha tenido en los últimos años, como por ejemplo cuando insultó a un árbitro tras un partido de Universitario. Esto ocurrió en el 2023 cuando los cremas enfrentaron a Deportivo Municipal y el delantero se fue expulsado en el final. Asimismo, cuestionó a 'Valegol' por negarse a jugar por Perú alegando "temas personales", pero que sí haya estado disponible para encuentros de la 'U'.

Eddie Fleischman se refirió a la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Valera el año pasado le mentó la madre a un árbitro en televisión. No quiso ir a la Copa América por un presunto tema personal, pero sí iba a todo lo que tenía que ver con la 'U'. Después no atendió otra convocatoria. Barcos, indignado, le dice lo que le dice. Al margen de que les guste la forma o no, parte de la maduración del jugador peruano está en saberse ubicar", apuntó.

El comentarista deportivo calificó a Valera como un "desubicado" y, siguiendo con su argumento, decidió respaldar al capitán de Alianza Lima resaltando la importancia de escuchar a un jugador de su envergadura. "Entonces, a mí sí me parece bien que un jugador de la experiencia y trayectoria de Barcos le pegue un jalón de orejas a un desubicado", agregó.

Hernán Barcos y Álex Valera tuvieron tenso cruce en el Universitario vs Alianza Lima

El enfrentamiento ocurrió luego de que el árbitro pitara una falta a favor de Alianza Lima tras una dura entrada de Jesús Castillo a Guillermo Enrique.