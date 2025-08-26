HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Eddie Fleischman respaldó a Hernán Barcos tras declaraciones y fulminó a Álex Valera con tajante argumento: "Desubicado"

El comunicador recordó cuando Valera insultó a un árbitro y se negó a jugar por Perú y no por Universitario. Además, destacó la trayectoria de Hernán Barcos y la importancia de escuchar a alguien como él.

Eddie Fleischman se unió a la controversia tras lo ocurrido entre Valera y Barcos. Foto: composición LR/captura de 'Denganche
Eddie Fleischman se unió a la controversia tras lo ocurrido entre Valera y Barcos. Foto: composición LR/captura de 'Denganche

La polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera sigue generando reacciones. Ambos jugadores tuvieron un enfrentamiento durante el último clásico por el Torneo Clausura 2025, algo que comenzó a generar controversia por lo que le dijo el ´Pirata' al atacante de Universitario. Sin embargo, todo estalló tras las declaraciones del delantero de Alianza Lima en zona mixta, después del cotejo. Este tema ha encendido el debate y ha ocasionado opiniones divididas. Algunos señalan que el atacante íntimo rompió los códigos y otros optaron por respaldarlo. Este es el caso de Eddie Fleischman.

El comunicador criticó a Álex Valera por algunas actitudes cuestionables que ha tenido en los últimos años, como por ejemplo cuando insultó a un árbitro tras un partido de Universitario. Esto ocurrió en el 2023 cuando los cremas enfrentaron a Deportivo Municipal y el delantero se fue expulsado en el final. Asimismo, cuestionó a 'Valegol' por negarse a jugar por Perú alegando "temas personales", pero que sí haya estado disponible para encuentros de la 'U'.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que…'

lr.pe

Eddie Fleischman se refirió a la polémica entre Hernán Barcos y Álex Valera

"Valera el año pasado le mentó la madre a un árbitro en televisión. No quiso ir a la Copa América por un presunto tema personal, pero sí iba a todo lo que tenía que ver con la 'U'. Después no atendió otra convocatoria. Barcos, indignado, le dice lo que le dice. Al margen de que les guste la forma o no, parte de la maduración del jugador peruano está en saberse ubicar", apuntó.

El comentarista deportivo calificó a Valera como un "desubicado" y, siguiendo con su argumento, decidió respaldar al capitán de Alianza Lima resaltando la importancia de escuchar a un jugador de su envergadura. "Entonces, a mí sí me parece bien que un jugador de la experiencia y trayectoria de Barcos le pegue un jalón de orejas a un desubicado", agregó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: 'Rompe un código, se equivoca'

lr.pe

Hernán Barcos y Álex Valera tuvieron tenso cruce en el Universitario vs Alianza Lima

El enfrentamiento ocurrió luego de que el árbitro pitara una falta a favor de Alianza Lima tras una dura entrada de Jesús Castillo a Guillermo Enrique.

Notas relacionadas
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

‘Checho’ Ibarra apunta contra Hernán Barcos por fuerte crítica a Alex Valera tras el Universitario vs Alianza: “Qué se mete él”

LEER MÁS
Hernán Barcos y su tajante mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera: "No es venganza es..."

Hernán Barcos y su tajante mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera: "No es venganza es..."

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: "Rompe un código, se equivoca"

Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: "Rompe un código, se equivoca"

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

LEER MÁS
¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

¿Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto? Monto sellado, qué entregan los cuadros con 5 o 6 aciertos y dividendos a ganador y place del INH

LEER MÁS
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera tras bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

Asesor FIFA y su rotunda postura sobre gol anulado a Universitario por offside ante Alianza Lima: "Buen trazado de líneas"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Melissa Klug se muestra enamorada y reafirma su relación con Jesús Barco tras polémica en redes: "Lo perdoné"

Deportes

Mr. Peet adelantó la posible decisión de Conmebol sobre violencia en el Independiente vs U. de Chile: "Hay rumores muy fuertes"

Thomas Müller y Kenji Cabrera protagonizan una efusiva celebración tras la agónica victoria de Vancouver Whitecaps en la MLS

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota