Deportes

Carlos Zambrano se sincera sobre su relación con Hernán Barcos y confiesa que no son amigos: "Se lo he dicho en la cara"

El defensor de Alianza Lima dejó en claro la relación que tenía con el 'Pirata' durante el tiempo que compartieron equipo.

Carlos Zambrano dejó en claro que no tiene amistad con Hernán Barcos. Foto: Composición LR
Carlos Zambrano dejó en claro que no tiene amistad con Hernán Barcos. Foto: Composición LR

Carlos Zambrano no tuvo la temporada que todos los hinchas de Alianza Lima esperaban. Las constantes expulsiones que sufrió el zaguero dentro del año, hicieron que esté expuesto a las críticas de la afición. Incluso, se habló de que había una mala relación con Hernán Barcos, quien no continuará en el club 'íntimo'.

El 'Kaiser' estuvo presente en el canal de Darinka Zumaeta y manifestó que no ha tenido problemas con el delantero argentino, pero a su vez, dejó en claro que no son amigos. "Yo le he dicho muchas veces en su cara, Hernán no es mi amigo, pero en el campo y en el camerín si hay problemas, voy a tener pelear por él", mencionó el defensor.

lr.pe

Carlos Zambrano deja en claro que no es amigo de Hernán Barcos

El zaguero contó que no tiene amistad con el argentino, pero que siempre han mantenido una relación de respeto dentro de Alianza Lima. "Las diferencias que hemos tenido, la hemos hablado directo y claro. Se lo he dicho muchas veces. Fuera de eso, siempre ha habido un respeto de por medio", indicó el 'Kaiser'.

De igual forma, dejó en claro que no han tenido peleas como se ha especulado en distintas ocasiones. "Con el 'viejo' nunca tuve un problema. Hemos hablado muchas veces cara a cara, nos hemos dicho las cosas que pensamos y después en el club seremos siempre compañeros. El respeto siempre ha estado", manifestó el central.

lr.pe

¿En qué equipos estuvo Carlos Zambrano?

El defensor de la selección peruana ha pasado por varios clubes desde muy joven. Tal así que, a temprana edad, ya estuvo jugando en el fútbol europeo. Estos son los equipos donde estuvo el experimentado futbolista:

  • Schalke 04
  • St. Pauli
  • Eintracht Frankfurt
  • Rubin Kazan
  • PAOK
  • Dinamo de Kiev
  • Boca Juniors
  • Alianza Lima
