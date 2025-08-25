Universitario no pudo en el Estadio Monumental y empató 0-0 ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. A pesar del resultado, el punto fue suficiente para que la 'U' escale hasta la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. El partido estuvo marcado por una polémica en el primer tiempo, cuando se invalidó el gol de Álex Valera debido a un offside previo. Al final del compromiso, las críticas en contra del arbitraje no se hicieron esperar. En medio de este contexto, Miguel Scime, exárbitro FIFA, compartió su postura y aseguró que el tanto estuvo correctamente invalidado.

Por medio de sus redes sociales, Scime señaló que el gol de Valera, el cual abría el marcador en el clásico peruano, estuvo bien invalidado. Es más, elogió el buen trabajo del árbitro y el VAR para tomar una decisión sobre esta jugada.

Exárbitro FIFA analizó offside Valera en empate de Universitario

"Universitario vs Alianza Lima. Arbitro: J. Espinoza. VAR: A. Villanueva. Gol bien anulado, la decisión de campo lo complemento el VAR, buen trazado de líneas. Primer tiempo 0-0", fue lo que escribió Scime a través de su cuenta de X.

Recordemos que este gol le daba la victoria momentánea a Universitario sobre Alianza Lima. No obstante, el juez de línea invalidó el tanto por posición adelantada. Después de algunos minutos de revisión, el VAR confirmó el offside.

Asesor FIFA opinó sobre gol anulado de Valera. Foto: captura de X/Miguel Scime.

¿Cómo quedó Universitario en la tabla de posiciones del Clausura?

Después de empatar 0-0 ante Alianza Lima, Universitario sumó 15 unidades y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2025.