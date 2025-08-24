Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"
"Defiendo más al país que él", fue parte de las duras declaraciones que dijo Barcos, tras ser consultado por el tenso cruce de palabras que tuvo con Valera en el Universitario vs Alianza Lima.
Tras el partido, Hernán Barcos se refirió al tenso cruce que tuvo con Valera, acción que terminó con amarilla para ambos en el primer tiempo. El delantero de Alianza Lima criticó duramente al atacante de Universitario por insultarlo.
"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dijo a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró para GOLPERU.
"Me insulta cuando yo no insulto ni le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, al contrario, siempre había hablado bien, a veces le he dado algunos consejos, pero me viene a insultar gratis no me pareció, por eso reaccioné. Espero que aprenda a respetar y tenga humildad", sentenció.
Así fue el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera
Tabla Torneo Clausura 2025 tras el Universitario vs Alianza Lima
|Club
|PJ
|DG
|Puntos
|1.Universitario
|7
|7
|15
|2. Sporting Cristal
|6
|11
|14
|3. Cusco FC
|5
|6
|13
|4. Deportivo Garcilaso
|7
|5
|13
|5. Alianza Lima
|7
|2
|12
|6. Sport Huancayo
|7
|0
|9
|7. Melgar
|7
|-1
|9
|8. Los Chankas
|5
|-3
|9
|9. Cienciano
|6
|2
|8
|10. Alianza Universidad
|6
|-2
|7
|11. ADT
|6
|-4
|7
|12. Alianza Atlético
|5
|1
|6
|13. Juan Pablo II
|6
|-2
|6
|14. Comerciantes Unidos
|6
|-3
|5
|15. Atlético Grau
|6
|-4
|4
|16. Ayacucho FC
|6
|-4
|4
|17. Sport Boys
|7
|-7
|4
|18. UTC
|5
|-4
|2
|19. Binacional (fuera del torneo por descenso deportivo)
|-
|-
|-