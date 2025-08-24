Tras el partido, Hernán Barcos se refirió al tenso cruce que tuvo con Valera, acción que terminó con amarilla para ambos en el primer tiempo. El delantero de Alianza Lima criticó duramente al atacante de Universitario por insultarlo.

"Molesto porque yo estaba hablando con el árbitro y me falta el respeto. Me grita cosas y por eso reaccioné, a nadie le gusta que le falten el respeto. Valera tiene que aprender a respetar como le dijo a Polo después. Yo respeto a todo el mundo, pero cuando me faltan el respeto... Él es un chico que recién está empezando a jugar al fútbol y me falta el respeto a mí. Sin desmerecer a Valera, pero después de decirle 'no' a la selección peruana y no querer jugar por su patria y defender a su país, me viene a decir algo a mí, a faltar el respeto a mí que defiendo más al país que él", declaró para GOLPERU.

"Me insulta cuando yo no insulto ni le falto el respeto a nadie. Nunca había tenido problemas con él, al contrario, siempre había hablado bien, a veces le he dado algunos consejos, pero me viene a insultar gratis no me pareció, por eso reaccioné. Espero que aprenda a respetar y tenga humildad", sentenció.

Así fue el cruce entre Hernán Barcos y Álex Valera

