La controversia entre Hernán Barcos y Álex Valera, surgida tras el clásico entre Universitario vs Alianza Lima, ha sido uno de los temás más comentados en la escena deportiva peruano. En declaraciones post partido, el delantero del cuadro íntimo lanzó críticas contundentes hacia el jugador crema, quien optó por adoptar una postura más calmada para evitar que el conflicto escalara. Un día después de lo ocurrido, el 'Pirata' decidió publicar un particular mensaje.

A través de una storie de Instagram, el experimentado atacante de Alianza Lima posteó un mensaje reflexivo en el que asegura que siempre una acción conllevaba una reacción, algo que estaría relacionado a lo sucedido en el último clásico con 'Valegol'.

Hernán Barcos y su mensaje tras polémica con Álex Valera

"No es venganza es ley de Newton: para cada acción hay una reacción", compartió el 'Pirata', quien jugó casi todo el partido.