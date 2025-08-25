HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos y su tajante mensaje en medio de críticas por sus palabras contra Álex Valera: "No es venganza es..."

El delantero Hernán Barcos compartió un mensaje luego de toda la polémica generada por sus declaraciones sobre Álex Valera tras el Universitario vs Alianza Lima.

Alianza Lima y Universitario empataron sin goles en el último clásico. Foto: composición LR/La República
Alianza Lima y Universitario empataron sin goles en el último clásico. Foto: composición LR/La República

La controversia entre Hernán Barcos y Álex Valera, surgida tras el clásico entre Universitario vs Alianza Lima, ha sido uno de los temás más comentados en la escena deportiva peruano. En declaraciones post partido, el delantero del cuadro íntimo lanzó críticas contundentes hacia el jugador crema, quien optó por adoptar una postura más calmada para evitar que el conflicto escalara. Un día después de lo ocurrido, el 'Pirata' decidió publicar un particular mensaje.

A través de una storie de Instagram, el experimentado atacante de Alianza Lima posteó un mensaje reflexivo en el que asegura que siempre una acción conllevaba una reacción, algo que estaría relacionado a lo sucedido en el último clásico con 'Valegol'.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que…'

lr.pe

Hernán Barcos y su mensaje tras polémica con Álex Valera

"No es venganza es ley de Newton: para cada acción hay una reacción", compartió el 'Pirata', quien jugó casi todo el partido.

larepublica.pe

PUEDES VER: Diego Rebagliati contundente contra Hernán Barcos tras explosivas declaraciones sobre Álex Valera: 'Rompe un código, se equivoca'

lr.pe
