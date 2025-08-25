HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Erick Osores y su fuerte crítica a la convocatoria de Álex Valera a la selección peruana: "Un jugador que te dice sí y luego no..."

Entre las principales novedades de la lista se encuentran los regresos de Álex Valera, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Joao Grimaldo y Jairo Concha.

Erick Osores se mostró en desacuerdo con la convocatoria de Alex Valera. Foto: composición LR/captura Fútbol en América/Universitario de Deportes
Erick Osores se mostró en desacuerdo con la convocatoria de Alex Valera. Foto: composición LR/captura Fútbol en América/Universitario de Deportes

La selección peruana publicó el pasado domingo 24 la lista de jugadores convocados para las eliminatorias al Mundial 2026. En el cierre de las clasificatorias sudamericanas, la Bicolor enfrentará a Uruguay como visitante y recibirá a Paraguay en Lima. Entre las principales novedades destacan los regresos de Álex Valera, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Joao Grimaldo y Jairo Concha. Además, Alessandro Burlamaqui fue convocado por primera vez a la selección absoluta.

Tras el anuncio, diversos periodistas expresaron opiniones divididas. Uno de ellos fue Erick Osores, quien criticó la inclusión de Valera y aseguró que, de ser entrenador, no lo llamaría, pues considera que es un jugador que genera dudas en su compromiso.

PUEDES VER: Convocados de la selección peruana: lista confirmada de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de eliminatorias

lr.pe

Erick Osores critica convocatoria de Álex Valera

Durante el programa 'Fútbol en América', Osores manifestó su desacuerdo con la presencia del delantero de Universitario de Deportes: "Yo no convocaría a Valera a la selección, en eso coincido con Hernán Barcos. No lo convocaría, un jugador que te dice sí, que te dice no. Yo creo que eso no se hace en ninguna circunstancia a menos que sea un motivo", señaló el periodista.

Por su parte, Óscar del Portal intentó darle otro enfoque a la polémica y explicó las posibles razones de la ausencia previa del delantero. "Públicamente se dio a conocer que Valera no iba a la selección peruana por temas personales. Sin embargo, Barcos dice que se borró de la selección y que los problemas personales eran para maquillar una decisión propia de no querer estar. Si Barcos dice eso es porque los jugadores de Alianza Lima tienen información”, comentó Del Portal.

Próximos partidos de Perú en las Eliminatorias 2026

  • Uruguay vs Perú, fecha 17 | Jueves 4 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Centenario
  • Perú vs Paraguay, fecha 18 | Martes 9 de septiembre | 6.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Nacional.

PUEDES VER: ¡Con Burlamaqui, Grimaldo y sin Lapadula! Óscar Ibáñez alista sorpresiva lista de convocados en Perú para el cierre de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿Cómo se ubica Perú en la tabla de las Eliminatorias 2026?

Con apenas 12 unidades, la Bicolor se encuentra en la novena posición (penúltima) de la tabla, solo por encima de Chile, selección que ya quedó fuera de las eliminatorias.

