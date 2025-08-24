HOYSuscripcion LR Focus

DT de Gianluca Lapadula tomó radical decisión con el peruano en la Serie B: "No va a jugar los 90 minutos"

La situación de Lapadula genera preocupación en la FPF, pues es el sustituto natural de Paolo Guerrero en la selección peruana. A sus 35 años, su ritmo de juego sigue siendo limitado en la temporada actual.

Lapadula tendrá poca actividad en la Serie B de Italia. Foto: ESPN
Lapadula tendrá poca actividad en la Serie B de Italia. Foto: ESPN

Gianluca Lapadula sigue lejos de su mejor versión en la Serie B de Italia. El entrenador de Spezia, Luca D'Angelo, sorprendió a todos en conferencia de prensa al revelar los planes que tiene para el 'Bambino' en las próximas fechas. El experimentado delantero no tendrá minutos completos vistiendo los colores del popular equipo de la segunda división de Italia.

El '9' de la selección peruana de fútbol se mantiene con poco ritmo de juego y genera preocupación en la FPF, dado que 'Lapagol' es el sustituto natural de Paolo Guerrero. A sus 35 años, en la Serie B, el italiano no termina de despegar en la presente temporada.

¿Por qué Gianluca Lapadula no jugará 90 minutos completos en la próxima fecha?

Luca D'Angelo se mostró claro y directo al hablar sobre el delantero de la selección peruana, subrayando que no participará durante los 90 minutos en los próximos encuentros del club en la segunda división. "Gianluca Lapadula jugará unos minutos, pero no los 90 completos. Está en el mercado de fichajes y preferimos no dejarlo en el banquillo", aclaró el experimentado técnico en la última conferencia de prensa.

Asimismo, "Cerrar el mercado una semana antes del campeonato sería lo ideal, pero si esa es la norma, se debe respetar. En cualquier caso, se aplica a todos", reveló el técnico italiano en la sala de prensa luego del partido.

Mr. Peet revela que jugadores de selección frustraron fichaje de Lapadula por Alianza

"Lapadula estaba muy cerca de llegar al fútbol peruano, ya tenía un acuerdo verbal y económico, que iba a ser el salario más alto del fútbol peruano, con Alianza Lima, pero algunas cosas no le gustaron cuando llegó a jugar con la selección en el inicio de la era Fossati; sumado a que algunos compañeros de selección intentaron convencerlo de que no fiche por Alianza", manifestó en su programa de YouTube.


