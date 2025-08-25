HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Fútbol Peruano

Jefferson Farfán no para de ganar: apostó 10.000 soles y presumió exorbitante monto tras empate de Alianza Lima ante Universitario

Después del empate entre Alianza Lima y Universitario por el Torneo Clausura 2025, Jefferson Farfán compartió el jugoso dinero que se embolsó gracias al equipo de sus amores.

Jefferson Farfán apostó al empate o la victoria de Alianza Lima ante Universitario. Foto: composición LR/captura de Enfocados
Jefferson Farfán apostó al empate o la victoria de Alianza Lima ante Universitario. Foto: composición LR/captura de Enfocados

Alianza Lima hizo su trabajo en el Estadio Monumental y rescató un 0-0 ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este marcador, los cremas sumaron 15 puntos y tomaron la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Por su parte, los blanquiazules se quedaron en el quinto lugar con 12 unidades. A pesar del resultado, Jefferson Farfán celebró al final del compromiso después de ganar un jugoso monto por el empate del equipo de sus amores.

Últimamente, el popular 'Foquita' ha compartido las enormes cantidades que se ha embolsado por los resultados de Alianza en la Copa Sudamericana 2025. Esta vez hizo lo propio en el torneo local y presumió su astronómica ganancia.

PUEDES VER: Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar

lr.pe

Farfán ganó exorbitante monto tras empate de Alianza Lima

Por medio de redes sociales, el famoso '10 de la Calle' mostró cuánto obtuvo, pese al amargo empate de Alianza Lima. En esta oportunidad, el exjugador de la selección peruana apostó 10.000 soles, misma cantidad que invirtió para el choque de vuelta de los íntimos ante la U. Católica de Ecuador

En ese sentido, en las imágenes de su cuenta de Instagram, se puede observar que Jefferson Farfán ganó un total de 16.800 soles por la cuota de la casa de apuestas. Como era de esperarse, expresó su felicidad con dos divertidos emojis.

Apuesta de Jefferson Farfán. Foto: captura de Instagram.

Apuesta de Jefferson Farfán. Foto: captura de Instagram.

PUEDES VER: Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: No nos ocasionaron una clara

lr.pe

¿Cómo va Alianza Lima en la tabla de posiciones del Clausura 2025?

Después de conseguir un punto de Ate, Alianza Lima se quedó en la quinta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con 12 unidades.

ClubPJDGPuntos
1.Universitario7715
2. Sporting Cristal61114
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso7513
5. Alianza Lima7212
6. Sport Huancayo709
7. Melgar7-19
8. Los Chankas5-39
9. Cienciano628
10. Alianza Universidad6-27
11. ADT6-47
12. Alianza Atlético516
13. Juan Pablo II6-26
14. Comerciantes Unidos6-35
15. Atlético Grau6-44
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys7-74
18. UTC5-42
19. Binacional (descendido)---
Notas relacionadas
Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

Martín Liberman se rinde ante Erick Noriega tras ser presentado en Gremio: "Contra Boca Juniors jugó muy bien"

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

Hernán Barcos y su fulminante mensaje contra Álex Valera sobre bronca en el clásico: "Después de no querer jugar por Perú me viene a insultar"

LEER MÁS
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronunció tras polémico gesto de 'Tito' Ordóñez en el Estadio Monumental: "Cuestiones así..."

Álvaro Barco se pronunció tras polémico gesto de 'Tito' Ordóñez en el Estadio Monumental: "Cuestiones así..."

LEER MÁS
Diego Romero y su complicado presente a 6 meses de dejar Universitario: solo ha jugado un partido en Banfield de Argentina

Diego Romero y su complicado presente a 6 meses de dejar Universitario: solo ha jugado un partido en Banfield de Argentina

LEER MÁS
Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hallan cadáver de hombre cerca de colegio en Ventanilla: habría sido baleado en pleno descampado

Camión con petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac: empresa no contaba con permisos

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Fútbol Peruano

Canal confirmado Universitario ante Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Sporting Cristal vs UTC por la fecha 7 del Torneo Clausura en la Liga 1 2025

Alianza Lima definió su postura tras acontecimientos en partido Independiente vs U. de Chile: "Es un tema estrictamente de Conmebol"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota