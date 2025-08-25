Alianza Lima hizo su trabajo en el Estadio Monumental y rescató un 0-0 ante Universitario por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Con este marcador, los cremas sumaron 15 puntos y tomaron la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Por su parte, los blanquiazules se quedaron en el quinto lugar con 12 unidades. A pesar del resultado, Jefferson Farfán celebró al final del compromiso después de ganar un jugoso monto por el empate del equipo de sus amores.

Últimamente, el popular 'Foquita' ha compartido las enormes cantidades que se ha embolsado por los resultados de Alianza en la Copa Sudamericana 2025. Esta vez hizo lo propio en el torneo local y presumió su astronómica ganancia.

Farfán ganó exorbitante monto tras empate de Alianza Lima

Por medio de redes sociales, el famoso '10 de la Calle' mostró cuánto obtuvo, pese al amargo empate de Alianza Lima. En esta oportunidad, el exjugador de la selección peruana apostó 10.000 soles, misma cantidad que invirtió para el choque de vuelta de los íntimos ante la U. Católica de Ecuador

En ese sentido, en las imágenes de su cuenta de Instagram, se puede observar que Jefferson Farfán ganó un total de 16.800 soles por la cuota de la casa de apuestas. Como era de esperarse, expresó su felicidad con dos divertidos emojis.

Apuesta de Jefferson Farfán. Foto: captura de Instagram.

¿Cómo va Alianza Lima en la tabla de posiciones del Clausura 2025?

Después de conseguir un punto de Ate, Alianza Lima se quedó en la quinta casilla de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con 12 unidades.