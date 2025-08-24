La tensión previa al clásico del fútbol peruano se vivió con gran expectativa, debido a que tanto Universitario como Alianza Lima se encuentran en plena lucha por el Torneo Clausura. No obstante, los hechos ocurridos antes del pitazo inicial del encuentro generaron algunos inconvenientes, ya que, aparentemente, un sector de presuntos hinchas “infiltrados” ingresó al Estadio Monumental de Ate con el propósito de incumplir la normativa que establece que el partido se juegue solo con hinchada local.

Los presuntos hinchas ''infiltrados'' que entraron al Estadio Monumental

En medio de la multitud ‘merengue’ que colmaba el recinto deportivo de Ate, se observaron pequeños grupos dispersos, ajenos al club ‘crema’, que ingresaron con el único propósito de presenciar el gran clásico del fútbol peruano. En ese contexto, durante el ingreso y en los momentos previos al cotejo válido por la fecha 7 del Torneo Clausura, la fanaticada del cuadro de Odriozola comenzó a increpar a los supuestos ''infiltrados'' y les pidió que se retiraran de inmediato. Al percatarse de lo ocurrido, los efectivos policiales actuaron de oficio y retiraron a cada uno para hacer cumplir el reglamento desde antes del inicio del partido.

Este suceso generó indignación entre las y los hinchas cremas, quienes, ofuscados por la presencia de personas no identificadas con el club, desataron una ola de reacciones en las redes sociales. Allí, se cuestionó el trato recibido, las intenciones de los presuntos infiltrados y el cumplimiento de las reglas establecidas desde un inicio.

La actitud de los presuntos hinchas ''infiltrados'' y la poca efectividad policial para detectar y evitar este tipo de inconvenientes

Desde hace varios años, las autoridades peruanas han dispuesto que los partidos de alto riesgo, como los clásicos entre Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal, se jueguen únicamente con presencia de la hinchada local. Esta medida busca evitar enfrentamientos y hechos violentos entre las barras de los clubes más populares del país.

Tras los recientes enfrentamientos entre barras bravas y los constantes peligros que enfrenta el país, la sociedad peruana aún no está preparada para albergar partidos de gran envergadura, los cuales exigen altos estándares de organización, seguridad y cultura deportiva. La falta de planificación, junto con las conductas violentas y las actitudes intolerantes en los estadios, evidencia que los encuentros de máxima exigencia representan no solo un reto futbolístico, sino también un desafío social.