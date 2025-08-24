HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura
Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     Universitario y Alianza Lima empataron sin goles por el Clausura     
Fútbol Peruano

Carlos Zambrano y los provocadores gestos a los hinchas de Universitario en el Monumental tras el empate con Alianza Lima

A su salida del campo de juego tras el empate entre Universitario y Alianza Lima, el defensor de la selección peruana realizó picantes gestos hacia los aficionados cremas.

Carlos Zambrano fue titular en el clásico. Foto: composición LR/captura de GOLPERU
Carlos Zambrano fue titular en el clásico. Foto: composición LR/captura de GOLPERU

Mientras iba a los camarines, Carlos Zambrano se dirigió a los hinchas de Universitario con unos provocadores gestos con la mano. El central nacional fue titular y jugó todo el clásico.

Notas relacionadas
Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

LEER MÁS
Fossati irónico sobre el VAR en el gol anulado a Universitario: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"

Fossati irónico sobre el VAR en el gol anulado a Universitario: "Será que soy demasiado veterano y no entiendo de tecnología"

LEER MÁS
Universitario y Alianza Lima no pasaron del 0-0 en el estadio Monumental

Universitario y Alianza Lima no pasaron del 0-0 en el estadio Monumental

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

LEER MÁS
Alberto Rodríguez y su sugerente respuesta acerca de si es hincha de Alianza Lima o Universitario: "Entre los 2..."

Alberto Rodríguez y su sugerente respuesta acerca de si es hincha de Alianza Lima o Universitario: "Entre los 2..."

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: resultados de los partidos de hoy con el clásico Universitario vs Alianza Lima

LEER MÁS
Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

LEER MÁS
André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

André Carrillo y su sorpresiva respuesta a Ricardo Gareca por llamarlo mentiroso: "'Profe', déjeme ganar..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Doble discurso en el Congreso: los que exigieron que se investigue a Pedro Castillo, hoy celebran que se blinde a Dina Boluarte

Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Fútbol Peruano

Guillermo Enrique contundente tras 'ganarle' el duelo a José Carabalí en el Alianza Lima vs Universitario: "El mérito es..."

Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"

Universitario y Alianza Lima no se sacaron ventajas: empataron en el Monumental por el clásico del fútbol peruano

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Doble discurso en el Congreso: los que exigieron que se investigue a Pedro Castillo, hoy celebran que se blinde a Dina Boluarte

Los primeros días de Martín Vizcarra en Ancón II: expresidente es recluido en el tópico del penal a falta de espacio adecuado

Rafael Lopez Aliaga respalda vuelta de Juan Santiváñez al Gobierno, pese a que fue censurado por el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota