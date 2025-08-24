Carlos Zambrano y los provocadores gestos a los hinchas de Universitario en el Monumental tras el empate con Alianza Lima
A su salida del campo de juego tras el empate entre Universitario y Alianza Lima, el defensor de la selección peruana realizó picantes gestos hacia los aficionados cremas.
- Anderson Santamaría le dejó su 'chiquita' a Alianza Lima tras empate en el clásico: "No patearon al arco"
- Carlos Zambrano dejó 'picante' comentario tras empate sin goles entre Alianza Lima y Universitario: "No nos ocasionaron una clara"
Carlos Zambrano fue titular en el clásico. Foto: composición LR/captura de GOLPERU
Mientras iba a los camarines, Carlos Zambrano se dirigió a los hinchas de Universitario con unos provocadores gestos con la mano. El central nacional fue titular y jugó todo el clásico.