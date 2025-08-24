Alianza Lima igualó 0-0 con Universitario por la fecha 7 y se mantiene en la pelea por el Torneo Clausura. Pese a la gran expectativa generada en la antesala del clásico, el encuentro fue muy cortado y con poco fútbol. En conferencia de prensa, Carlos Zambrano, titular en el esquema de Néstor Gorosito, analizó lo que dejó este choque en el estadio Monumental 'U' Marathon.

"Universitario jugó bien, nos presionó bien, a nosotros nos faltó juntarnos más en el medio, pero aún así no es que hayan tenido muchas claras ni que nos hayan dominado. En el segundo tiempo intentamos jugar más, tuvimos más la pelota propusimos un poco. Luego con la exclusión se nos complicó. Al frente tuvimos un gran rival, que se respeta, pero cuando no se puede ganar lo importante es no perderlo. Nos costó, pero siendo realistas no nos ocasionaron casi una clara. Defensivamente nos seguimos manteniendo fuertes", declaró Carlos Zambrano en conferencia.

"Las expulsiones cuestan, ahí se pone uno a pensar si está haciendo bien las cosas o no. Pero hay que dejar de lado eso, la entrega que puso el grupo nos deja tranquilos, porque con uno menos, por más que la 'U' mantuvo la posesión, no nos dañó mucho", agregó.