Este domingo 24 de agosto, una bombarda fue lanzada contra la estación del Metro de Lima ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) por presuntos barristas, justo cuando decenas de pasajeros se encontraban ingresando y saliendo del lugar. El estruendo causó pánico entre los presentes, quienes corrieron para ponerse a salvo ante el temor que causó la detonación.

Este lamentable incidente sucede en medio del enfrentamiento deportivo entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de deportes, programado para las 5.30 p.m. de esta tarde, y cuya convocatoria en Lima Metropolitana por parte de los hinchas es de gran magnitud. Testigos señalaron que el artefacto explosivo fue lanzado desde el exterior, impactando cerca de una de las entradas. Un trabajador resultó afectado producto del incidente.

Otro enfrentamiento entre barrristas se registró en Surquillo esta tarde

A pocas horas del esperado clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, una violenta pelea entre presuntos barristas de ambos equipos desató el caos en plena avenida Angamos, en el distrito de Surquillo. Armados con piedras, bombardas, machetes y hasta sables, los sujetos se enfrentaron a plena luz del día, generando pánico entre peatones y conductores en una de las zonas más transitadas de Lima.

El hecho fue registrado en video y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellas se observa a los involucrados corriendo entre vehículos y lanzándose proyectiles sin control. A pesar de la gravedad del enfrentamiento, hasta el momento no se han reportado heridos ni detenidos.

Canal de ayuda

