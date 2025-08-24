HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones
Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      Tripulante de la Marina muere al intentar asegurar embarcaciones      
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1
Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     Universitario vs. Alianza Lima EN VIVO la Liga 1     
Sociedad

Barristas lanzan bombarda en estación de Villa María del Triunfo del Metro de Lima y hieren a trabajador previo al duelo Alianza Lima vs. Universitario

La explosión de una bombarda en las inmediaciones de la estación del Metro en Villa María del Triunfo generó pánico entre usuarios y trabajadores. El trabajador tuvo que ser trasladado en silla de ruedas.

Presuntos barristas arrojaron bombarda a estacion del Metro en VMT
Presuntos barristas arrojaron bombarda a estacion del Metro en VMT | Composición LR | Panamericana TV

Este domingo 24 de agosto, una bombarda fue lanzada contra la estación del Metro de Lima ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT) por presuntos barristas, justo cuando decenas de pasajeros se encontraban ingresando y saliendo del lugar. El estruendo causó pánico entre los presentes, quienes corrieron para ponerse a salvo ante el temor que causó la detonación.

Este lamentable incidente sucede en medio del enfrentamiento deportivo entre los equipos de Alianza Lima y Universitario de deportes, programado para las 5.30 p.m. de esta tarde, y cuya convocatoria en Lima Metropolitana por parte de los hinchas es de gran magnitud. Testigos señalaron que el artefacto explosivo fue lanzado desde el exterior, impactando cerca de una de las entradas. Un trabajador resultó afectado producto del incidente.

PUEDES VER: Empresario fue secuestrado por su exempleado, que lo torturó y exigió rescate de S/80.000: "Se saca la máscara y era mi bartender"

lr.pe

Otro enfrentamiento entre barrristas se registró en Surquillo esta tarde

A pocas horas del esperado clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, una violenta pelea entre presuntos barristas de ambos equipos desató el caos en plena avenida Angamos, en el distrito de Surquillo. Armados con piedras, bombardas, machetes y hasta sables, los sujetos se enfrentaron a plena luz del día, generando pánico entre peatones y conductores en una de las zonas más transitadas de Lima.

El hecho fue registrado en video y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. En ellas se observa a los involucrados corriendo entre vehículos y lanzándose proyectiles sin control. A pesar de la gravedad del enfrentamiento, hasta el momento no se han reportado heridos ni detenidos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Universitario vs Alianza: presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico

Universitario vs Alianza: presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: ver transmisión online del clásico peruano por el Torneo Clausura

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO HOY: ver transmisión online del clásico peruano por el Torneo Clausura

LEER MÁS
Chorri Palacios analiza por qué Pedro Aquino no llegó a Sporting Cristal: "Quizás por falta de presupuesto o su lesión"

Chorri Palacios analiza por qué Pedro Aquino no llegó a Sporting Cristal: "Quizás por falta de presupuesto o su lesión"

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico Universitario vs Alianza

Presuntos barristas protagonizan brutal pelea en Surquillo con armas momentos antes del clásico Universitario vs Alianza

LEER MÁS
Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

Prodigio de Huaycán que logró 1er puesto de Ingeniería Mecánica Eléctrica en la UNI revela que no es muy estudioso: "Soy comprometido"

LEER MÁS
Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

Alerta en Lima y 10 regiones por dos fenómenos peligrosos: Senamhi pronostica incremento de vientos y otros eventos

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

Corredor Azul: nueva ruta alimentadora llegará hasta la av. Faucett, en el límite de SMP con el Callao

LEER MÁS
Fatal accidente en la Panamericana Sur: mujer muere tras choque entre bus y moto cerca del puente Benavides

Fatal accidente en la Panamericana Sur: mujer muere tras choque entre bus y moto cerca del puente Benavides

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarían la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y manda indirecta a López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

Crisis en el APRA: más de 11 mil militantes fueron desafiliados tras problemas administrativos internos

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota