Fútbol Peruano

Alianza Lima y su desafiante mensaje previo al clásico contra Universitario: "La bandera blanquiazul siempre flamea"

Universitario y Alianza Lima se medirán este domingo 24 en el Estadio Monumental U Marathon. El clásico del fútbol peruano promete emociones intensas.

Alianza Lima hoy visitará a Universitario de Deportes. Foto: composición LR/Alianza Lima/difusión
Universitario y Alianza Lima se enfrentarán este domingo 24 por la jornada 7 del Torneo Clausura 2025, desde las 5.30 p. m. El clásico del fútbol peruano se jugará en el Estadio Monumental U Marathon y promete muchas emociones debido a la gran rivalidad entre ambos equipos. La ‘U’ llega ubicada en el segundo lugar de la tabla de la Liga 1, mientras que los íntimos se encuentran en la quinta posición, por lo que ambos buscarán la victoria para mantener vivas sus aspiraciones.

Previo a este choque, Alianza encendió la previa con una publicación en redes sociales. En la imagen se observa un gallo negro flameando la bandera blanquiazul con el estadio crema de fondo, acompañada de un mensaje desafiante y de la fecha 1934.

Alianza Lima y su mensaje previo al clásico contra Universitario

A través de X, los íntimos escribieron: “En cualquier cancha, en cualquier lugar. La bandera blanquiazul siempre flamea más alto. Arriba Alianza toda la vida”. Acompañado del año 1934, cuando Alianza derrotó 2-1 a Universitario y ambos equipos terminaron igualados en el Torneo de Primeros Equipos. Gracias a que los blanquiazules habían conquistado el Torneo de Reservas, fueron proclamados campeones absolutos, superando a la ‘U’ por un cuarto de punto en la tabla acumulada. Sin embargo, se dispuso un partido extra entre ambos para definir el torneo de Primeros Equipos, encuentro que ganó Universitario por 2-1. Desde entonces, los cremas sostienen que ese triunfo los consagró campeones de 1934, mientras que los íntimos mantienen la versión contraria.

Publicación de Alianza Lima. Foto: vía X

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Así está la tabla de posiciones en esta séptima fecha. Ambos conjuntos buscarán el triunfo para seguir ascendiendo en la clasificación.

ClubPJDGPuntos
1.Sporting Cristal61114
2. Universitario6714
3. Cusco FC5613
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético5+16
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC5-40
19. Binacional (descendido)---
