Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

La última jornada del fútbol peruano previa a la pausa por eliminatorias empieza este viernes 22 y terminará el domingo 24, con el clásico entre Universitario y Alianza Lima.

Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima son candidatos a ganar el Torneo Clausura. Foto: composición de LR/Sporting Cristal
Universitario, Sporting Cristal y Alianza Lima son candidatos a ganar el Torneo Clausura. Foto: composición de LR/Sporting Cristal

La fecha 7 del Torneo Clausura, última que se jugará antes de la pausa por eliminatorias sudamericanas, tendrá como plato fuerte el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Los compadres tuvieron suertes distintas en sus juegos más recientes por partidos internacionales y, mientras que los cremas intentarán recuperarse, los blanquiazules buscarán asestarle un golpe crítico a su rival de toda la vida.

Otro club que será protagonista es Sporting Cristal, que perdió el liderato de la tabla de posiciones al quedar anulada su victoria sobre Binacional en Juliaca. Los rimenses saldrán por un triunfo frente a UTC, en condición de locales.

PUEDES VER: Gerente de la Liga 1 confirma pésimas noticias para Cristal en el Torneo Clausura: 'Partido ante Binacional no existe'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con la anulación de los partidos jugados por Binacional, así queda la tabla de posiciones del Clausura. La 'U' es el nuevo puntero, seguido de cerca por Cristal y Cusco FC.

ClubPJDGPuntos
1. Universitario6714
2. Sporting Cristal51113
3. Cusco FC4612
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético5+16
9. Los Chankas4-46
10. ADT5-46
11. Cienciano515
12. Comerciantes Unidos5-25
13. Juan Pablo II5-25
14. Atlético Grau4-24
15. Alianza Universidad5-34
16. Ayacucho FC6-44
17. Sport Boys6-64
18. UTC4-40
19. Binacional (descendido)---

Programación fecha 7 Torneo Clausura 2025

Así se jugarán los partidos correspondientes a esta séptima jornada del Torneo Clausura. La acción empieza hoy, viernes 22 de agosto, con el Juan Pablo vs Cusco en Chongoyape.

Viernes 22 de agosto

  • Ayacucho FC vs Binacional (cancelado)
  • Juan Pablo II vs Cusco FC | 3.15 p. m.

Sábado 23 de agosto

  • Sporting Cristal vs UTC | 11.00 a. m.
  • Los Chankas vs Sport Boys | 1.15 p. m.
  • Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad | 3.30 p. m.
  • Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | 6.00 p. m.

Domingo 24 de agosto

  • ADT vs Melgar | 1.00 p. m.
  • Cienciano vs Atlético Grau | 3.15 p. m.
  • Universitario vs Alianza Lima | 5.30 p. m.

PUEDES VER: Conar no publicó audios VAR del 'U' vs Sport Huancayo, pero sí de otros partidos en la última fecha del Torneo Clausura

lr.pe

¿En qué canales ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura?

Todos los encuentros de esta jornada serán televisados por el canal L1 Max, excepto el clásico Universitario vs Alianza Lima, que se podrá ver por la señal de GOLPERU.

