Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: sin Binacional, programación de la fecha 7 en el Torneo Clausura

La fecha 7 del Torneo Clausura, última que se jugará antes de la pausa por eliminatorias sudamericanas, tendrá como plato fuerte el clásico entre Universitario y Alianza Lima. Los compadres tuvieron suertes distintas en sus juegos más recientes por partidos internacionales y, mientras que los cremas intentarán recuperarse, los blanquiazules buscarán asestarle un golpe crítico a su rival de toda la vida.

Otro club que será protagonista es Sporting Cristal, que perdió el liderato de la tabla de posiciones al quedar anulada su victoria sobre Binacional en Juliaca. Los rimenses saldrán por un triunfo frente a UTC, en condición de locales.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con la anulación de los partidos jugados por Binacional, así queda la tabla de posiciones del Clausura. La 'U' es el nuevo puntero, seguido de cerca por Cristal y Cusco FC.

Club PJ DG Puntos 1. Universitario 6 7 14 2. Sporting Cristal 5 11 13 3. Cusco FC 4 6 12 4. Deportivo Garcilaso 6 5 12 5. Alianza Lima 6 2 11 6. Sport Huancayo 6 0 8 7. Melgar 6 -1 8 8. Alianza Atlético 5 +1 6 9. Los Chankas 4 -4 6 10. ADT 5 -4 6 11. Cienciano 5 1 5 12. Comerciantes Unidos 5 -2 5 13. Juan Pablo II 5 -2 5 14. Atlético Grau 4 -2 4 15. Alianza Universidad 5 -3 4 16. Ayacucho FC 6 -4 4 17. Sport Boys 6 -6 4 18. UTC 4 -4 0 19. Binacional (descendido) - - -

Programación fecha 7 Torneo Clausura 2025

Así se jugarán los partidos correspondientes a esta séptima jornada del Torneo Clausura. La acción empieza hoy, viernes 22 de agosto, con el Juan Pablo vs Cusco en Chongoyape.

Viernes 22 de agosto

Ayacucho FC vs Binacional (cancelado)

Juan Pablo II vs Cusco FC | 3.15 p. m.

Sábado 23 de agosto

Sporting Cristal vs UTC | 11.00 a. m.

Los Chankas vs Sport Boys | 1.15 p. m.

Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad | 3.30 p. m.

Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo | 6.00 p. m.

Domingo 24 de agosto

ADT vs Melgar | 1.00 p. m.

Cienciano vs Atlético Grau | 3.15 p. m.

Universitario vs Alianza Lima | 5.30 p. m.

¿En qué canales ver los partidos de la fecha 7 del Torneo Clausura?

Todos los encuentros de esta jornada serán televisados por el canal L1 Max, excepto el clásico Universitario vs Alianza Lima, que se podrá ver por la señal de GOLPERU.