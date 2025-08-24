Universitario y Alianza Lima no pasaron del 0-0 en el estadio Monumental

Este quizás no fue el clásico que los hinchas de Universitario y Alianza Lima quisieron ver. Las más de 60.000 personas que llegaron hasta el estadio Monumental se fueron con las caras largas por el 0-0 que sabe a poco para los locales, pese a que cierran la jornada 7 del Clausura como líderes con 15 puntos.

Antes del primer cuarto de hora prevaleció el juego fuerte. Jesús Castillo, Alex Valera y Edison Flores vieron la tarjeta amarilla muy rápido. En la visita Hernán Barcos también fue amonestado por un fuerte intercambio de palabras con Valera.

Las situaciones eran muy escasas y el “Orejas” con un tiro libre hizo trabajar a Guillermo Viscarra, quien controló el balón sin problemas. Sobre los 23 minutos Universitario pondría la ventaja, pero el tanto sería anulado por posición adelantada. Flores envió un centro al área que fue despejado por la defensa blanquiazul. El rebote quedó preciso para Castillo, quien metió un fuerte derechazo desde unos 25 metros. El ‘1’ boliviano con una mano evitó el gol, pero desde atrás vino Valera para meter el cabezazo e ilusionar a todos sus hinchas. El juez de línea alzó la bandera y el árbitro rectificó tras el VAR.

Para el complemento el partido siguió peleado en el mediocampo, aunque los dirigidos por Jorge Fossati mantenían la posesión del juego. Los desbordes de José Carabalí no eran suficientes, ya que Guillermo Enrique le ganó el duelo.

Alianza se quedó con 9 hombres tras expulsión de Kevin Quevedo por una dura patada contra Carabalí. Y al final Renzo Garcés también vio la roja. Los cambios de Fossati no le dieron fruto y el empate fue un justo premio para dos equipos que mostraron poco.