Ignacio Buse hace historia y clasifica al US Open 2025: tenista peruano jugará su primer Grand Slam

Ignacio Buse hace historia en el tenis peruano. La joven raqueta nacional derrotó al belga Kimmer Coppejans 2-0 con un 6-2 y 6-4 por la última ronda del Us Open Qualy 2025. De este modo, con su buen servicio y formidable revés, accedió al cuadro principal del prestigioso torneo en Estados Unidos.

El talentoso tenista nacional escaló desde abajo. Primero venció a Lukas Neumayer con 2 tie-breaks incluidos 7-6 (2),6-7 (5) y 6-1. Luego chocó contra el japonés Rei Sakamoto con un 6-4,4-6 y 6-4. Posteriormente, mostro su mejor versión ante Kimmer Coppejans con 6-3 y 6-4 por las clasificatorias al Us Open 2025. En su último partido no perdió ni un set y estuvo más preciso que los anteriores duelos. Crece la posibilidad de acabar el año como Top 100 en ATP.

¿Por qué es importante que un tenista peruano juegue el Us Open?

Perú vuelve a las grandes ligas del tenis. Ignacio Buse salió ileso de las 3 rondas previas, a mejor de 3 sets, en el prestigioso torneo de Estados Unidos y clasificó a cuadro principal del Us Open 2025. Este evento pertenece al Grand Slam, es decir, a los grandes campeonatos del tenis profesional. En el mundo del fútbol, comparando ambos deportes, sería el equivalente a una Champions League. Además, ganará experiencia y una buna suma de dinero en el circuito.