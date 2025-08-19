Reimond Manco, fiel a su estilo, analizó la previa del Universitario vs Palmeiras por los octavos de final de vuelta en la Copa Libertadores. El exfutbolista no dudó en disparar contra uno de los referentes de la 'U' y cuestionó el nivel que viene mostrando hace varios partidos. Edison Flores fue el principal señalado por la goleada ante Palmerias, pero ahora tiene una segunda oportunidad para recuperar su mejor versión.

El actual comentarista de 'Línea de 5' no tuvo piedad con el 'Oreja' Flores y lapidó al experimentado volante de Universitario de Deportes. Manco confesó que estuvo viendo varios partidos de la figura 'crema' y no lo termina de convencer.

¿Qué dijo Reimond Manco sobre Edison Flores?

El exfutbolista no dudó en cuestionar a Flores: "Lo que me sorprende es que 'Orejas' no levante y es ahí donde a la 'U' le está costando generar jugadas claras o rematar más al arco en Copa Libertadores. Creo que pasa por eso", reveló Manco en 'Línea de 5'. Asimismo, admitió que sigue confiando en él. "Orejas es fundamental en el esquema de Fossati y como compañero de Valera", apuntó en el canal de YouTube.

Manco no olvida la goleada de Palmeiras ante Universitario

"En el segundo gol de Palmeiras, definitivamente Di Benedetto marca con displicencia. Yo creo que lo único que faltaba era que se pare y aplauda del gol de José López, porque cuando le entrega el balón al 'Flaco' López ni siquiera sale a apretarlo, retrocede, el delantero gira, le hace la pared y lo acompaña. O sea, hazle la falta y qué importa. De verdad es una displicencia", dijo Manco.

Por otro lado, se mostró comprensivo con el esquema que impuso Jorge Fossati en este partido, pero precisó que la defensa cometió varios errores que influenciaron en el marcador. "Es entendible que Fossati haya puesto esa línea de 3, pero también han sido errores puntuales de la defensa", sentenció.