Kevin Borjas vuelve a la pelear en la UFC en Shangai: hora y canales para ver el imperdible combate del peruano

Kevin Borjas quedó listo para enfrentarse, este sábado 23 de agosto, ante Su Mudaerji en el 'main card' de la UFC Shanghái 2025. El luchador peruano quiere seguir escalando en el ranking de la división peso mosca. Además, llega con mucha confianza luego de vencer 'Lazy Boy' en México e incluso renovó contrato con Dana White. El 'Gallo Negro' parte ligeramente como favorito, aunque volverá a pelear en condición de visita.

Borjas ha demostrado que tiene un buen striking con un reportorio de patadas, codazos giratorios y buenas combinaciones de boxeo. Además, mejoró en su estrategia del suelo y mantiene una fuerza mental impresionante. Por otro lado, su rival chino también llega con una victoria en la UFC 314. En el evento pasado venció por decisión dividida al norteamericano Mitch Raposo, aunque ha sumado tres derrotas al hilo.

¿A qué hora pelea Kevin Borjas en la UFC en Shanghái?

Este sábado 23 de agosto, en la popular ciudad de China, Kevin Borjas se mide ante el local a las 5:00 am por las estelares. El evento arranca más temprano de lo habitual, dado que no será en Estados Unidos o en México. De todas formas, La República Deportes te juega el horario oficial para que no te la pierdas.

Perú: 5:00 a.m.

Colombia: 5:00 a.m.

Ecuador: 5:00 a.m.

Chile: 6:00 a.m.

Bolivia: 6:00 a.m.

Venezuela: 6:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

Brasil: 7:00 a.m.

Uruguay: 7:00 a.m.

México (CDMX): 4:00 a.m.

Estados Unidos: 6:00 a.m. ET / 3:00 a.m. PT

España: Mediodía

¿Dónde ver la pelea de Kevin Borjas por la UFC?

El combate, pactado a 3 rounds, entre Kevin Borjas y Su Mudaerji en UFC Shangai será transmitido por el UFC Fight Pass. Asimismo, será transmitido para toda Latinoamérica (a excepción de Argentina y México) por la señal de ESPN y Disney Plus.