Alianza Lima recibió una oferta de Gremio de Porto Alegre por Erick Noriega, quien ha tenido un rendimiento destacado en el club blanquiazul y ha despertado el interés de varios equipos. Ante esta situación, Reimond Manco dio su opinión sobre este posible fichaje que, para él, no resulta descabellado; sin embargo, hizo un pedido a la directiva de Alianza.

Durante la transmisión del programa 'En la cama con Rei', el exjugador comparó esta situación con la que ocurrió un par de años atrás, cuando el club brasileño también presentó una oferta por Bryan Reyna, pero la directiva no lo dejó ir, lo que ocasionó que el jugador perdiera la oportunidad de llegar a una liga más competitiva. De todos modos, Manco considera que esta propuesta no llega en el momento más oportuno, ya que la directiva planea contar con Noriega hasta fin de año para seguir compitiendo en la Copa Sudamericana y la Liga 1. Aun así, cree que el defensor debería aceptar la propuesta porque representa una gran oportunidad para su carrera.

Reimond Manco y su pedido a la directiva de Alianza

"Sería dejar Alianza y lo mismo pasó cuando Gremio le hizo una oferta a Bryan Reyna y Alianza no lo dejó ir porque iban bien en el papel. Dejarlo ir, creo que la directiva no lo ve con buenos ojos, pero en lo que respecta a mí, yo creo que se debe ir porque es una oportunidad grandísima", señaló en un primer momento.

"Considero que Noriega no ha llegado a su techo, creo que todavía tiene para crecer mucho más en todo lo que se refiere a fútbol. Gremio necesita jugadores, pero también siento que es una inversión porque si le va muy bien y crece, los clubes brasileños pueden tener una buena venta. Si se concreta el traspaso, de verdad le deseo lo mejor porque está yendo a una de las mejores ligas de Sudamérica, y a un equipo como Gremio, que es uno de los grandes de Brasil", agregó Manco.

¿Quién sería el reemplazo de Noriega en Alianza?

Manco también se animó a predecir quién podría ser el sustituto de Noriega en su posición en caso de que deje el equipo, mencionando opciones como Alessandro Burlamaqui, Jesús Castillo y Jean Pierre Archimbaud.

"Tienes a Burlamaqui, Jesús Castillo y Archimbaud. Burlamaqui ante U. Católica me sorprendió bastante porque no lo tenía. No es lo mismo tenerlo en un torneo local que en la Copa. Todavía no está al nivel de Erick Noriega, pero si le toca irse a Noriega, es su oportunidad de destacar".