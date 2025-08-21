Con la anulación del gol que le marcó Binacional, el club celeste mantiene su arco invicto. Foto: Sporting Cristal

Con la anulación del gol que le marcó Binacional, el club celeste mantiene su arco invicto. Foto: Sporting Cristal

Uno de los clubes que más inmediatamente sentirá las consecuencias del descenso administrativo de Binacional en este Torneo Clausura 2025 será Sporting Cristal. El equipo rimense había sumado 3 puntos tras vencer 3-1 al Poderoso del Sur en Juliaca por la última jornada, pero tras confirmarse que el conjunto altiplánico será excluido del certamen, dicha victoria quedó sin validez.

"Los partidos que jugó Binacional en el Clausura no existen, no se jugaron", declaró Jesús Gonzales, gerente de la Liga de Fútbol Profesional, en diálogo con Ovación. El directivo agregó que cualquier incidencia producida durante ese encuentro (goles, asistencias, tarjetas, etc) no será tenida en cuenta.

¿Qué perderá Sporting Cristal de su partido contra Binacional?

Además de quedarse sin los 3 puntos, Cristal también perderá los tantos que marcaron Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara, con los cuales había mejorado su diferencia de goles. De igual forma, tampoco se le contará el gol recibido, de modo que el portero Diego Enríquez conservará el invicto en su arco.

Por si fuera poco, la sanción que Irven Ávila había cumplido por su expulsión hace dos fechas también quedó anulada. "El gol que encajó Sporting Cristal no existe y la fecha de suspensión que cumplió supuestamente Ávila tampoco, porque el partido no existe y deberá cumplirla en el siguiente partido", aseguró Gonzales.

¿Cómo queda Sporting Cristal en el Torneo Clausura y la Liga 1?

Con este revés, Sporting Cristal perdió el liderato en la tabla de posiciones del Torneo Clausura y bajó al segundo lugar con 13 puntos, uno menos que el nuevo puntero, Universitario. En el acumulado, el cuadro celeste cae del segundo puesto al cuarto al quedarse con 45 unidades, por debajo de Cusco FC (46), Alianza Lima (48) y la 'U' (53).

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente encuentro de la escuadra del Rímac será el choque ante UTC, este sábado 23 de agosto, en el estadio Alberto Gallardo. Los bajopontinos deben ganar, y esperar que Universitario no derrote a Alianza en el clásico, para recuperar la punta de la tabla.