Pedro García respondió a las críticas que recibió por las polémicas declaraciones que dio tras el partido de ida entre la ‘U’ y Palmeiras por la Copa Libertadores. | Foto: Composición LR/ YouTube de RPP

Pedro García respondió a las críticas que recibió por las polémicas declaraciones que dio tras el partido de ida entre la ‘U’ y Palmeiras por la Copa Libertadores. | Foto: Composición LR/ YouTube de RPP

Universitario de Deportes quedó eliminado de la Copa Libertadores 2025 en los octavos de final tras perder por un marcador global de 4-0 ante Palmeiras. El equipo dirigido por Jorge Fossati tuvo un mejor desempeño frente al 'Verdao' e incluso logró anotar un gol con un disparo de larga distancia de Jairo Concha, que fue anulado por posición adelantada. Sin embargo, las intenciones no fueron suficientes y el conjunto crema igualó sin goles en Brasil.

El partido de ida en el Estadio Monumental generó duras críticas por parte de diversos comunicadores y periodistas en distintos medios de comunicación. La goleada que sufrió la ‘U’ no pasó desapercibida para Pedro García, quien en su momento afirmó que Universitario ni siquiera debería presentarse al encuentro en Brasil. Sin embargo, tras el último partido de los ‘merengues’, el periodista peruano respondió y aclaró las críticas que recibió por sus declaraciones.

¿Qué respondió Pedro García tras sus polémicas declaraciones sobre el partido de la 'U' vs Palmeiras?

“Fui irónico al decir que a la ‘U’ le conviene esto...”, mencionó García en su programa de RPP. El periodista también explicó que, como Palmeiras había terminado el partido con una goleada, en Brasil simplemente “se cerraría” y defendería el resultado de 4-0. Por ese motivo, señaló que Universitario no debía viajar a Sao Paulo.

Por otro lado, Pedro García resaltó el buen desempeño de la ‘U’ en su partido por la Copa Libertadores. “Punto aparte: la ‘U’ hizo un partidazo porque, si se vio una versión desmejorada de Palmeiras, fue porque la ‘U’ tuvo que ver. La ‘U’ pudo haberlo ganado, tenía que haberlo ganado”, afirmó.

¿Cuáles fueron las polémicas declaraciones de Pedro García tras el partido de Universitario vs Palmeiras?

Las polémicas declaraciones de Pedro García contra la ‘U’, tras el partido de ida ante Palmeiras, fueron las siguientes: “Queda en ridículo el tema del viaje a Sao Paulo para jugar con Palmeiras a tan pocos días del clásico, que hay que reprogramar. No hay nada que jugar en Sao Paulo. Le sale barato a la ‘U’ perder por ‘walkover’ en Sao Paulo; es 3-0”.